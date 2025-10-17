La police démantèle un réseau de traite d'être humains

Nonante victimes impliquées dans une affaire internationale de traite d'êtres humains et d'encouragement à la prostitution ont été identifiées par la police bernoise. L'une des accusées devra répondre de ses actes devant la justice.

Les victimes se voyaient proposer des clients pour le travail du sexe en Suisse ou étaient mises en relation avec des adresses privées par le biais d'un service d'escortes. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

L'enquête a commencé en mars 2023. Quatre mois plus tard, une ressortissante chinoise titulaire d'un permis de séjour valable a été interpellée à Bâle, indiquent la police et le Minsistère public vendredi.

Elle aurait recruté des femmes en ligne avant de les placer dans des appartements et des chambres d'hôtel, principalement dans les cantons de Berne et de Bâle-Ville. Les victimes se voyaient proposer des clients pour le travail du sexe ou étaient mises en relation avec des adresses privées par le biais d'un service d'escortes.

Sept victimes présumées ont été interrogées. La police a identifié 83 femmes âgées de 37 à 67 ans. La plupart d'entre elles possédaient un passeport chinois et un permis de séjour espagnol.