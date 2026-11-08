En onze mois, la Suisse a refusé le statut S à 286 Ukrainiens originaires de l’ouest du pays, dont 123 mineurs. Malgré les attaques russes, Berne juge toujours leur retour admissible.

La Suisse refuse le statut S à 286 Ukrainiens

La Suisse refuse le statut S à 286 Ukrainiens

ATS Agence télégraphique suisse

En onze mois, la Suisse a refusé le statut de protection S à 286 personnes originaires de l'ouest de l'Ukraine. Parmi les refoulés figurent 123 mineurs accompagnés de leurs tuteurs. Malgré les récentes attaques russes, la Confédération maintient sa politique en matière de retour.

Au cours de la même période, de novembre 2025 à septembre 2026, la Suisse a accordé le statut de protection S à un total de 6599 réfugiés ukrainiens, a précisé dimanche le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) à Keystone-ATS, confirmant un article de la NZZ am Sonntag.

Aucun des 286 ressortissants de l'ouest de l'Ukraine n'a déposé de nouvelle demande d'asile après la décision négative. Dans deux cas seulement, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était inacceptable pour des raisons médicales et a ordonné une admission provisoire.

Retour malgré les attaques russes

Le SEM continue de classer sept régions de l’ouest de l’Ukraine comme des zones vers lesquelles un retour est considéré comme admissible. Selon lui, ces zones sont situées loin de la ligne de front et sous contrôle ukrainien. Malgré des attaques russes répétées, avec six morts à la mi-octobre, les services de base sur place fonctionnent.

«Des attaques russes isolées, même si elles font des victimes civiles ou causent des dégâts matériels importants, ne conduisent pas automatiquement à considérer que le retour dans une région touchée est inacceptable», souligne le SEM. Une évaluation globale de la violence générale et de la situation humanitaire reste déterminante. Le secrétariat d'Etat n’applique pas de seuils rigides concernant le nombre de victimes ou la fréquence des attaques.

Une fois la procédure de renvoi terminée, le SEM ne dispose plus d’informations sur le lieu de séjour ou l’état de santé des personnes concernées. Les autorités ignorent où celles-ci se rendent après leur départ.