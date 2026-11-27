Blanchi dans deux enquêtes pour crimes de guerre, Jona Neidhart tente de retourner combattre en Ukraine malgré une interdiction de quitter la Suisse. Une procédure militaire reste ouverte contre lui.

En bref Le Ministère public de la Confédération disculpe Jona Neidhart des deux accusations de crimes de guerre.

Toutefois, la justice militaire enquête toujours contre lui pour avoir combattu illégalement pour l'Ukraine.

Jona Neidhart ne peut pas quitter le pays, mais il est déterminé: «En janvier, je veux retourner au front», dit-il.

Samuel Schumacher

Le 3 mai 2025 au Donbass, le Zurichois Jona Neidhart a abattu d'une balle dans la tête un soldat russe gisant au sol à l'aide d'une Kalachnikov. Il a tiré à une distance de deux mètres. Cet homme parti combattre en Ukraine, qui s'est rendu volontairement aux autorités pénales après son retour en Suisse en 2025, assume pleinement son geste.

Après ce tir mortel, le Ministère public de la Confédération avait ouvert une procédure pénale contre lui pour crimes de guerre. Mais un revirement surprenant vient de se produire: les procureurs fédéraux ont classé sa procédure. Autrement dit: Jona Neidhart n'est pas un criminel de guerre. Pour l'homme de 39 ans, ce jugement est une confirmation de son engagement militaire de plusieurs années en Ukraine. «Je veux retourner au front le plus vite possible», déclare-t-il à Blick.

« J'espère que la Suisse autorisera bientôt ses citoyens à effectuer un service militaire à l'étranger, même si elle veut rester un pays neutre Jona Neidhart »

Faisons un rapide retour en arrière: début mai 2025, Jona Neidhart rencontre, avec deux camarades australiens et ukrainiens, un Russe ensanglanté et à moitié dissimulé dans un bois du front du Donbass. Ils le soupçonnent d'avoir attaqué leur position un peu plus tôt et leur commandant ukrainien leur ordonne de tuer cet ennemi.

L'Australien tire 30 fois sur l'homme gisant au sol. Puis Jona Neidhart lui tire une balle dans la tête pour s'assurer que le soldat russe ne représentait plus aucun danger, précisera-t-il plus tard dans son procès-verbal. Face aux procureurs fédéraux, il explique que la guerre lui a appris que le corps humain pouvait encaisser bien plus qu'on ne pourrait le penser. De plus, il affirme que les soldats russes auraient l'habitude de simuler leur mort pour lancer des grenades sur l'ennemi au dernier moment.

Une possible peine de prison

Les procureurs fédéraux ont cru sa version, selon la décision de classement de onze pages, arguant qu'il ne pouvait pas être certain que le soldat russe était réellement hors d'état de nuire. Dans une deuxième affaire, le Ministère public de la Confédération a également pris le parti de ce combattant suisse en Ukraine. En effet, après un affrontement en juin 2023, Jona Neidhart et ses camarades avaient fait prisonniers plusieurs soldats russes. Une personne de son unité avait contraint ces soldats russes à retirer leurs casques et leurs équipements de protection, car elle craignait qu'ils ne dissimulent des grenades en dessous.

Or, selon la Convention de Genève, exposer inutilement des prisonniers de guerre à un danger constitue un crime de guerre. Mais puisque Jona Neidhart n'avait pas lui-même donné l'ordre de retirer ces équipements de protection, il a été innocenté aussi dans cette affaire, a tranché le Ministère public de la Confédération.

Jona Neidhart se réjouit de ce revirement surprenant dans cette procédure pour crimes de guerre. «Dans le meilleur des cas, ce n'était que la première étape. J'espère que la Suisse autorisera bientôt ses citoyennes et citoyens à effectuer un service militaire à l'étranger, même si elle veut rester un pays neutre.» Il affirme que les personnes ayant le courage de se battre pour l'Ukraine ne devraient alors plus avoir à craindre la justice suisse.

A l'heure actuelle, les ressortissants suisses ne peuvent pas combattre dans des armées étrangères sans autorisation explicite du Conseil fédéral, pas même dans l'armée ukrainienne. Voilà pourquoi la justice militaire avait déjà ouvert une procédure contre Jona Neidhart pour son service militaire étranger en début 2024, après que Blick avait rendu public son engagement sur le front en Ukraine.

Cette procédure est toujours en cours. Jona Neidhart est considéré comme un récidiviste, car il s'était rendu de nouveau en Ukraine après sa première arrestation en 2024 et avait combattu sur le front. Il risque une peine de prison et il lui est interdit de quitter le pays jusqu'à nouvel ordre, la justice militaire retient toujours son passeport.

Un contrat avec une unité

Jona Neidhart affirme respecter la législation suisse, mais ne plus vouloir attendre. «Je veux retourner en Ukraine au plus tard début janvier et honorer mon contrat en cours avec la troisième brigade d'assaut», explique-t-il. Au printemps 2025, l'ancien grenadier avait signé un contrat de trois ans avec l'unité d'élite ukrainienne, mais avait interrompu son engagement l'été précédent pour rentrer aux côtés de sa mère mourante en Suisse.

En mai dernier, il a appris qu'il ne pouvait pas se rendre en Ukraine sans passeport, lorsqu'il avait échoué à franchir la frontière lors d'une première tentative de retour, en raison de gardes-frontières intransigeants.

A présent, Jona Neidhart tente à nouveau d'entrer en Ukraine par la frontière verte, ignorant ainsi son interdiction de sortie du territoire et risquant une longue détention préventive s'il devait un jour revenir en Suisse. «J'en prends le risque», dit-il. Il est convaincu que l'enjeu est trop grand pour continuer à regarder passivement ce qu'il se passe en Ukraine. «En Ukraine, ils n'ont pas besoin de mon passeport. Ils ont toutes mes données. Et ils savent que je peux me battre.»