La Suisse souhaite adhérer au mécanisme de protection civile de l'UE pour renforcer sa sécurité et montrer sa solidarité avec ses voisins. Un exercice simulant ce mécanisme est en cours cette semaine dans le pays.

La Suisse veut rejoindre le mécanisme de protection civile de l'UE

La Suisse veut rejoindre le mécanisme de protection civile de l'UE

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse organise cette semaine un exercice de protection civile qui s'étendra sur plusieurs jours. Cet exercice simule la mise en œuvre du mécanisme de protection civile de l'UE. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales questions et réponses concernant ce mécanisme:

QU'EST-CE QUE LE MECANISME EUROPEEN DE PROTECTION CIVILE?

Il a pour objectif de renforcer les ressources de la protection civile en Europe en cas de catastrophes majeures. Outre les 27 Etats membres de l'UE, dix Etats associés participent également à ce mécanisme. Il s'agit de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de l'Islande, de la Moldavie, du Monténégro, de la Macédoine du Nord, de la Norvège, de la Serbie, de la Turquie et de l'Ukraine. Le mécanisme de protection civile de l'UE est abrégé en anglais par l'acronyme UCPM, qui signifie «Union Civil Protection Mechanism».

QUI PEUT ACTIVER CE MECANISME?

Tout pays du monde peut solliciter une aide via l’UCPM en cas de catastrophe. Depuis 2002, la procédure a été activée plus de 880 fois, soit en moyenne environ tous les dix jours. L’UCPM a notamment été activé l’été dernier par l’Espagne et la France pour lutter contre les feux de forêt.

LA SUISSE A-T-ELLE DEJA ACTIVE CE MECANISME?

Oui, une fois. La Suisse a sollicité de l'aide via l'UCPM le 1er janvier 2026, à la suite de la catastrophe causée par l'incendie à Crans-Montana. Plusieurs dizaines de victimes ont été transférées vers des hôpitaux en Belgique, en Allemagne, en France et en Italie. La France, l'Italie, le Luxembourg et la Roumanie ont apporté leur aide pour le transport par avion, et la France et l'Italie ont en outre dépêché des équipes spécialisées en Suisse.

QUELLE AIDE L'UE APPORTE-T-ELLE?

L'Union européenne (UE) n'apporte pas d'aide en tant que telle, mais coordonne l'aide proposée par les Etats membres et les pays associés. Cette coordination s'effectue au sein du Centre de coordination des interventions d'urgence, également appelé Emergency Response Coordination Centre (ERCC). Situé à Bruxelles, l’ERCC est opérationnel 24 heures sur 24 afin de surveiller les événements dans le monde entier et de réagir en temps réel aux situations d’urgence potentielles.

POURQUOI LA SUISSE SOUHAITE-T-ELLE ADHERER A L’UCPM?

Le Conseil fédéral s'efforce, à la demande du Parlement, d'adhérer à l'UCPM. «Cette adhésion constituerait non seulement un investissement dans la sécurité, mais aussi le respect de son devoir moral de solidarité envers ses voisins», a justifié le Parlement dans une motion adoptée en 2023.

QU'EST-CE QUI EMPECHE ACTUELLEMENT LA SUISSE D'ADHERER A L'UCPM?

La législation européenne prévoit que les Etats de l’Espace économique européen ainsi que les pays candidats à l’adhésion peuvent être associés à l’UCPM. La Suisse ne remplissant ni la première ni la deuxième condition, elle ne pourrait obtenir cette association que par le biais d’un traité international. Ce processus est considéré comme complexe et de longue haleine, précise l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) dans des documents relatifs à l’adhésion de la Suisse à l’UCPM.

L’UE discute actuellement d’une modification législative qui permettrait également à «d’autres pays tiers» de participer à l’UCPM. Dès que cette modification aura été adoptée, la Suisse souhaite y adhérer. Selon l’OFPP, cela devrait avoir lieu au plus tard en 2028.

QUEL SERAIT LE COUT D’UNE ADHESION DE LA SUISSE?

La Suisse devrait verser chaque année une contribution financière d’environ 10 millions de francs, a indiqué l’OFPP, en se basant sur une estimation de l’EPFZ. Ce montant serait variable et calculé à partir du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse par rapport au PIB de l’ensemble des Etats membres.

QUEL EST LE LIEN ENTRE L'EXERCICE MODEX ET L'UCPM?

L'exercice intitulé «EU MODEX Switzerland 2026» a pour but de simuler l'activation du mécanisme de protection civile de l'UE. L’organisation de cet exercice vise à «souligner» l’intérêt de la Suisse pour l'UCPM, écrit l’OFPP. La Suisse avait déjà participé en 2024 à un exercice similaire dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne.