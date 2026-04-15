Faute de successeur crédible, le CEO d’UBS Sergio Ermotti pourrait prolonger son mandat jusqu’à mi-2027. Le conseil d'administration cherche à gagner du temps, tandis que des doutes internes compliquent la relève, révèle Reuters.

Luisa Gambaro Journaliste

Sergio Ermotti est-il irremplaçable? Le CEO de la banque UBS, qui prévoirait de se retirer en 2027, pourrait rester en poste un peu plus longtemps que prévu faute de successeur, révèle l'agence Reuters le 14 avril. Chargé de piloter la refonte d'UBS, le Tessinois souhaiterait «plus de clarté sur les exigences en matière de capitaux» désormais imposées à UBS, mais douterait aussi des compétences de ses potentiels successeurs internes, selon deux sources anonymes.

En conséquence, le Conseil d'admnistration aurait besoin de plus de temps pour lui trouver un remplaçant et envisagerait même de se tourner vers des candidats externes à UBS, selon ces mêmes sources. La banque suisse tient son assemblée générale des actionnaires ce mercredi 15 avril et a refusé de répondre aux sollicitations de Reuters.

Pour rappel, Sergio Ermotti a été le CEO d'UBS de 2011 à 2020, puis a repris ses fonctions en 2023 lors de la fusion avec Crédit Suisse. Le «Financial Times» avait déjà révélé que le Tessinois souhaitait quitter son poste pour avril 2027, mais ces complications de succession semble retarder encore un peu son départ.