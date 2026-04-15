DE
FR

Des doutes à l'interne
Le CEO d'UBS pourrait rester jusqu'à mi-2027 faute de successeur

Faute de successeur crédible, le CEO d’UBS Sergio Ermotti pourrait prolonger son mandat jusqu’à mi-2027. Le conseil d'administration cherche à gagner du temps, tandis que des doutes internes compliquent la relève, révèle Reuters.
Publié: il y a 41 minutes
Le CEO d’UBS Sergio Ermotti pourrait prolonger son mandat jusqu’à mi-2027.
Photo: keystone-sda.ch
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Sergio Ermotti est-il irremplaçable? Le CEO de la banque UBS, qui prévoirait de se retirer en 2027, pourrait rester en poste un peu plus longtemps que prévu faute de successeur, révèle l'agence Reuters le 14 avril. Chargé de piloter la refonte d'UBS, le Tessinois souhaiterait «plus de clarté sur les exigences en matière de capitaux» désormais imposées à UBS, mais douterait aussi des compétences de ses potentiels successeurs internes, selon deux sources anonymes.

A lire aussi
Quatre candidats se bousculent pour succéder à Sergio Ermotti
Le CEO d'UBS s'en va en 2027
Quatre candidats se bousculent pour succéder à Sergio Ermotti
Le salaire de Sergio Ermotti stagne... mais reste toujours colossal
«Excellentes performances»
Le salaire du boss d'UBS stagne... mais reste toujours colossal

En conséquence, le Conseil d'admnistration aurait besoin de plus de temps pour lui trouver un remplaçant et envisagerait même de se tourner vers des candidats externes à UBS, selon ces mêmes sources. La banque suisse tient son assemblée générale des actionnaires ce mercredi 15 avril et a refusé de répondre aux sollicitations de Reuters. 

Pour rappel, Sergio Ermotti a été le CEO d'UBS de 2011 à 2020, puis a repris ses fonctions en 2023 lors de la fusion avec Crédit Suisse. Le «Financial Times» avait déjà révélé que le Tessinois souhaitait quitter son poste pour avril 2027, mais ces complications de succession semble retarder encore un peu son départ. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Avec vidéo
Présenté par
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Lindt présente un successeur et nous, on goûte!
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus