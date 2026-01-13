Le CEO d'UBS Sergio Ermotti pourrait quitter la grande banque suisse dans un an. Le «Financial Times» cite Aleksandar Ivanovic comme un candidat prometteur, mais d'autres cadres d'UBS ont aussi leur chance.

Michael Hotz

Sergio Ermotti avait une certitude: son retour à la tête d'UBS en 2023 devait être une mission spéciale à court terme. A l'époque, il avait répondu à l'appel du président Colm Kelleher pour gérer l'intégration difficile de Credit Suisse. A présent, le Tessinois semble entrevoir la date butoir de sa mission spéciale. Le CEO envisagerait de quitter la grande banque suisse en avril 2027, d'après des sources internes citées par le «Financial Times». En 2023, UBS avait elle-même indiqué que Sergio Ermotti prévoyait de rester en poste entre trois à cinq ans. Un départ au printemps prochain s'inscrit donc parfaitement dans ce calendrier.

UBS réfléchit donc à la succession de Sergio Ermotti depuis longtemps. La compétition pour l'un des postes de direction les plus convoités du secteur financier mondial est lancée. Plusieurs candidats se sont déjà positionnés, mais il n'y a pas encore de favori. Une chose est sûre: UBS mise sur une solution interne. Trois candidats devraient être retenus pour le poste, mais le «Financial Times» cite quatre personnes avec de bonnes chances de succès. Blick vous les présente brièvement.

Aleksandar Ivanovic – l'étoile montante

Asset Management est la plus petite des quatre divisions d'UBS. Pourtant, son directeur, Aleksandar Ivanovic, membre de la direction du groupe depuis mars 2024, est considéré comme un candidat sérieux pour succéder à Sergio Ermotti. Selon le «Financial Times», cette étoile montante d'UBS est l'un des prétendants les plus prometteurs au poste.

D'ailleurs, Sergio Ermotti serait l'un des grands soutiens d'Aleksandar Ivanovic. En d'autres termes, le candidat peut compter sur l'appui des plus hautes instances. Si Sergio Ermotti devait reprendre la présidence d'UBS après Colm Kelleher, son protégé serait directement sous ses ordres.

Iqbal Khan – le favori déchu

Pendant longtemps, Iqbal Khan a été considéré comme le candidat le plus prometteur pour être à la tête d'UBS après le départ de Sergio Ermotti. Ce Suisse est réputé pour son ambition et ses talents en communication, ce qui le rend populaire auprès de ses collaborateurs. De plus, il serait à un âge idéal pour le poste au printemps 2027, c'est-à-dire au début de la cinquantaine.

Mais ces derniers temps, les actions d'Iqbal Khan ont perdu de la valeur. Plusieurs rapports indiquent que le co-directeur de la gestion de fortune mondiale – l'activité principale d'UBS – ne s'intéresse plus qu'à des opportunités extérieures. En effet, Iqbal Khan a récemment commis une erreur: la division de gestion de fortune a vendu des produits dérivés du dollar en Suisse. Des clients fortunés d'UBS ont perdu des sommes considérables à cause de ces opérations sur devises. La banque a dû indemniser les clients mécontents.

Bea Martin – la dure à cuire

En octobre dernier, Beatriz «Bea» Martin Jimenez a été promue Chief Operating Officer. Mais avant cette promotion, l'Espagnole était déjà considérée comme une candidate potentielle au poste de CEO. Cette manager rigoureuse possède une longue expérience en banque d'investissement et a occupé ce poste aux côtés de l'ancien chef de la banque d'investissement d'UBS Andrea Orcel, actuel CEO de la banque italienne Unicredit.

Robert Karofsky – le chef des activités américaines

Robert Karofsky, promu codirecteur de la gestion de fortune en mai 2024, a aussi une chance de succéder à Sergio Ermotti. Il est responsable de l'importante activité américaine. Auparavant, il dirigeait la banque d'investissement d'UBS.