Le patron d'UBS Sergio Ermotti prévoit apparemment de se retirer au plus tard au printemps 2027. La date exacte n'a toutefois pas encore été fixée, rapporte le «Financial Times».

Le patron d'UBS Sergio Ermotti aurait l'intention de se retirer en 2027

Le patron d'UBS Sergio Ermotti aurait l'intention de se retirer en 2027

Michael Hotz et Janine Enderli

L'un des postes les plus importants de l'économie suisse sera-t-il vacant l'année prochaine? Selon un rapport du «Financial Times», le boss du groupe UBS Sergio Ermotti prévoit de quitter son poste en avril 2027. Le Tessinois souhaiterait donc quitter la grande banque suisse lorsque l'intégration du Credit Suisse sera complètement terminée, selon des initiés qui se sont confiés au journal économique britannique.

Sergio Ermotti était revenu à la tête d'UBS en 2023 après la reprise de Credit Suisse orchestrée par l'Etat. Selon le «FT», il n'est pas encore certain qu'il quittera effectivement ses fonctions quatre ans plus tard. La date exacte de son départ pourrait encore changer, rapporte le journal en se référant à des personnes proches du dossier.

Lutte autour des règles de capital

Les spéculations selon lesquelles Ermotti pourrait quitter ses fonctions en 2027 existent depuis longtemps. Le rapport actuel du «FT» intervient toutefois dans une phase délicate. L'UBS s'oppose actuellement à des prescriptions plus strictes en matière de fonds propres de la part de la Confédération, en réaction à la reprise en urgence du CS. Depuis des mois, Ermotti et consorts font du lobbying contre cela.

Les dirigeants de l'UBS le font apparemment avec un certain succès : en décembre, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la Confédération envisageait d'assouplir les prescriptions en matière de capital pour l'UBS. La grande banque pourrait ainsi économiser plusieurs milliards de francs. Si l'on suit les exigences de la ministre des Finances Karin Keller-Sutter, l'UBS devra à l'avenir mettre à disposition 23 milliards de dollars supplémentaires de fonds propres.

Le carrousel des candidats tourne déjà

L'UBS veut si possible promouvoir quelqu'un de ses propres rangs pour la succession d'Ermotti. Plusieurs candidats internes ont de bonnes chances. Il s'agit notamment du directeur de l'Asset Management Aleksandar Ivanovic ainsi que des codirecteurs de la gestion de fortune, Iqbal Khan et Robert Karofsky, selon le «Financial Times». Selon le rapport, Bea Martin, Chief Operating Officer, est également considérée comme une candidate potentielle.

Contactée par le magazine, l'UBS n'a pas souhaité s'exprimer sur ces informations. Une demande correspondante de Blick auprès de l'UBS est encore en suspens.