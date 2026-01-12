DE
Une loi jugée injuste
UBS toujours opposée à la règlementation sur les fonds propres

UBS continue de faire cavalier seul contre la règlementation sur les fonds propres. Elle estime que cette loi la désavantagerait sur le plan international.
Depuis la faillite de Credit Suisse, UBS est la seule banque suisse d'importance systémiques actives à l'international.
UBS, seule concernée par le projet de nouvelle réglementation des fonds propres, a répété lundi son opposition à ce projet. Elle estime que ce dernier la «désavantagerait au niveau international».

Le Conseil fédéral souhaite que les banques d'importance systémique actives à l'échelle internationale – soit seulement UBS depuis la disparition de sa rivale Credit Suisse – devront couvrir intégralement leurs filiales étrangères avec des fonds propres. Le gouvernement entend donc adapter la loi sur les banques et l'ordonnance sur les fonds propres. Actuellement, cette exigence est encore d'environ 60%.

23 milliards de capitaux supplémentaires

Pour la banque aux trois clés, qui avait repris en 2023 sa malheureuse rivale, la nouvelle exigence de détenir à l'avenir 130% de fonds propres durs (Tier 1) l'obligerait à lever environ 23 milliards de dollars de capitaux supplémentaires. Cette mesure «provoquerait des coûts élevés» pour UBS et la place financière helvétique et «affaiblirait l'économie suisse».

«La Suisse ne doit pas promulguer des lois qui sont seulement faites pour une seule entreprise», a-t-elle insisté dans une prise de position, ajoutant que les filiales étrangères font intégralement partie du modèle d'affaires et ne doivent pas être découplées de leur maison-mère.

Ces débats, clos depuis vendredi avec la fin de la procédure de consultation, ont pesé sur la valorisation d'UBS en Bourse, cette dernière ayant perdu depuis la fin de l'année dernière 27% ou quelque 30 milliards de francs par rapports à ses pairs européennes et américaines, a sermonné le groupe zurichois. «Le rebond partiel du cours de Bourse ces dernières semaines en raison de spéculations sur un éventuel compromis (...) confirme l'importance de la régulation sur la valorisation», a-t-il ajouté.

