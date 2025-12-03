Un fonds d'investissement retire son recours contre la nomination d'experts évaluant les actions Credit Suisse. Cette décision, révélée par le Tribunal fédéral, intervient dans le cadre des plaintes d'investisseurs.

Un fonds retire son recours contre les experts chargés d'évaluer Credit Suisse

Un fonds d'investissement retire son recours contre la nomination de deux experts chargés d'évaluer la valeur des actions Credit Suisse en mars 2023. Ce retrait ressort d'une décision du Tribunal fédéral publiée mercredi.

A mi-février 2024, un grand nombre d'investisseurs ont déposé plainte devant le Tribunal du commerce de Zurich. Les plaignants réclamaient une meilleure indemnisation pour la reprise de leurs actions Credit Suisse par UBS.

Recours contre cette nomination

Le Tribunal du commerce a nommé Peter Leibfried et Roger Neininger comme experts. Le premier est professeur d'Audit et Accounting à l'Université de Saint-Gall alors que le second est un ancien partenaire, CEO et président du conseil d'administration de KPMG Suisse. Les deux hommes étaient chargés d'évaluer la valeur de Credit Suisse au 19 mars 2023.

Le fonds d'investissement a déposé recours contre cette nomination auprès du Tribunal fédéral car il nourrissait des doutes sur l'indépendance des deux experts. Il a fait maintenant marche arrière, comme l'indique la haute cour dans sa décision.

Lors de la reprise, les actionnaires ont reçu une action UBS pour 22,48 titres Credit Suisse. Cela correspondait à une valeur de quelque 3 milliards de francs pour l'ensemble de la banque au moment de l'annonce de la transaction. (décision 4A_460/2025 du 24 novembre 2025)