DE
FR

Après la reprise d'UBS
Un fonds retire son recours contre les experts chargés d'évaluer Credit Suisse

Un fonds d'investissement retire son recours contre la nomination d'experts évaluant les actions Credit Suisse. Cette décision, révélée par le Tribunal fédéral, intervient dans le cadre des plaintes d'investisseurs.
Publié: 13:09 heures
Un recours a été retiré contre les experts chargés d'évaluer Credit Suisse.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un fonds d'investissement retire son recours contre la nomination de deux experts chargés d'évaluer la valeur des actions Credit Suisse en mars 2023. Ce retrait ressort d'une décision du Tribunal fédéral publiée mercredi.

A mi-février 2024, un grand nombre d'investisseurs ont déposé plainte devant le Tribunal du commerce de Zurich. Les plaignants réclamaient une meilleure indemnisation pour la reprise de leurs actions Credit Suisse par UBS.

Recours contre cette nomination

Le Tribunal du commerce a nommé Peter Leibfried et Roger Neininger comme experts. Le premier est professeur d'Audit et Accounting à l'Université de Saint-Gall alors que le second est un ancien partenaire, CEO et président du conseil d'administration de KPMG Suisse. Les deux hommes étaient chargés d'évaluer la valeur de Credit Suisse au 19 mars 2023.

A lire aussi
Entre Suisses et Américains, ce boss d'UBS tire les ficelles en coulisses
Portrait
Colm Kelleher irrite KKS
Entre Suisses et Américains, ce boss d'UBS tire les ficelles en coulisses
Le directeur de la Finma rêve de faire pleuvoir des amendes
Exclusif
«La situation s'est agravée»
Le directeur de la Finma rêve de faire pleuvoir des amendes

Le fonds d'investissement a déposé recours contre cette nomination auprès du Tribunal fédéral car il nourrissait des doutes sur l'indépendance des deux experts. Il a fait maintenant marche arrière, comme l'indique la haute cour dans sa décision.

Lors de la reprise, les actionnaires ont reçu une action UBS pour 22,48 titres Credit Suisse. Cela correspondait à une valeur de quelque 3 milliards de francs pour l'ensemble de la banque au moment de l'annonce de la transaction. (décision 4A_460/2025 du 24 novembre 2025)

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus