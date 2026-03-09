DE
FR

«Excellentes performances»
Le salaire de Sergio Ermotti stagne... mais reste toujours colossal

Le directeur général d'UBS, Sergio Ermotti, a vu sa rémunération stagner l'année dernière. Il a toutefois perçu un montant total de... 14,9 millions de francs.
Publié: 11:22 heures
Le flamboyant banquier tessinois avait repris en 2023 la tête d'UBS. (Photo d'archive)
Photo: Andreas Becker
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le salaire de Sergio Ermotti, le directeur général tessinois qui a repris les rênes au printemps 2023, au moment du rachat de la rivale en déroute Credit Suisse, se compose d'une partie fixe de 2,8 millions et d'une part variable de 12,1 millions, selon le rapport annuel du numéro un bancaire helvétique publié lundi.

Le conseil d'administration «reconnaît les excellentes performances» dont M. Ermotti «a continué à faire preuve en 2025», soulignant ses «solides résultats financiers». «Sous sa direction, UBS a réalisé d'importants progrès dans l'une des intégrations les plus complexes de l'histoire bancaire», le conseil citant notamment la migration d'environ 85% des 1,1 million de comptes clients enregistrés en Suisse.

En poste jusqu'à début 2027

En février dernier, un porte-parole de la banque a confirmé que M. Ermotti doit rester en poste au moins jusqu'à début 2027. L'ensemble de la direction, qui comptait quinze membres à fin décembre, a perçu au titre de l'année écoulée une rétribution totale de 145,3 millions, après 143,6 millions en 2024. La part fixe s'est réduite à 26,5 millions après 29,3 millions en 2024.

Colm Kelleher, le président du conseil d'administration, a perçu une part fixe de 5,5 millions de francs, répartis en 2,75 millions en espèces et autant en actions UBS, soit 83'525 titres au prix de 32,924 francs chacun.

Le vice-président Lukas Gähwiler a obtenu 1,9 million, dont 1,5 million de part fixe. Ce dernier ne se représentera pas lors de l'assemblée générale annuelle du 15 avril prochain. Les autres membres ont été rémunérés entre 350'000 et 1 million de francs, portant le total à une somme de 13,3 millions, en deçà des 14 millions de 2024.

