UBS est rattrapée par l’affaire Epstein. Selon des documents américains, la banque aurait continué à gérer les fonds de Ghislaine Maxwell malgré de lourds avertissements.

Léa Perrin Journaliste Blick

Après la polémique des comptes appartenant aux nazis gérés par Credit Suisse, UBS se retrouve éclaboussée par un nouveau scandale venu des Etats-Unis. La banque suisse aurait, après l'arrestation du pédocriminel milliardaire Jeffrey Epstein, géré le patrimoine de sa complice, Ghislaine Maxwell, selon des informations de Reuters publiées dimanche 8 février.

Le géant bancaire, déjà dirigé à l'époque par Sergio Ermotti, a ouvert des comptes et effectué des transferts d'argent pour Ghislaine Maxwell en 2014. Celle-ci a pu ouvrir des comptes en Suisse peu de temps après que la banque américaine JPMorgan Chase a mis fin à sa relation client avec Jeffrey Epstein, selon un ensemble de documents déclassifiés publiés par le Département de la Justice des Etats-Unis. UBS a ensuite aidé Ghislaine Maxwell à gérer jusqu'à 19 millions de dollars dans les années précédant sa condamnation pour trafic sexuel.

Les documents, qui comprennent des e-mails et des relevés bancaires, montrent qu'UBS a ouvert des comptes personnels et professionnels pour Ghislaine Maxwell, y compris des liquidités, des actions et des investissements dans des fonds spéculatifs. La banque lui a attribué deux chargés de relation, qui l’ont aidée à déplacer ses fonds et lui ont fourni d’autres avantages réservés aux clients fortunés.

Avertissements ignorés

En 2014, après que JPMorgan a fermé les comptes du milliardaire déchu, UBS a même fourni une carte de crédit à Jeffrey Epstein, selon un e-mail interne. Condamné en 2008, Epstein avait déjà été incarcéré et avait plaidé coupable pour sollicitation de prostitution avec une mineure. Le compte a été clôturé en septembre de la même année. Selon le comptable d'Epstein, UBS a justifié cette décision par un «risque d'atteinte à sa réputation».

La banque a toutefois maintenu ses relations avec Ghislaine Maxwell, malgré les révélations de plusieurs médias sur sa proximité avec Epstein et les avertissements émis par JPMorgan. Lors de vérifications d'identité de clients en 2011, la banque américaine avait recommandé en interne que Ghislaine Maxwell soit considérée comme une «cliente à haut risque» en raison de ses liens avec Epstein.

Assignation du FBI

Selon les documents, Ghislaine Maxwell a demandé à la banque de déplacer de l’argent, notamment un paiement de 2,5 millions de dollars en 2016 à son mari de l’époque. En juillet 2019, 16 jours après l’arrestation d’Epstein, UBS a transféré 130'000 dollars d’un compte épargne vers un compte courant à la demande de sa complice pour régler une facture de carte de crédit.

Le mois suivant, UBS a reçu une assignation d’un grand jury visant Ghislaine Maxwell de la part du FBI et a fourni des informations sur les transferts, selon une lettre adressée par UBS au bureau fédéral. Il n'est pour l'instant pas possible de déterminer précisément si et quand UBS a fermé les comptes de Maxwell.

Nouvelle audition lundi

UBS n’a pas répondu aux questions de Reuters sur les raisons pour lesquelles elle a accepté Maxwell comme cliente malgré son exposition médiatique liée à Epstein, bien qu’aucune preuve ne montre qu’UBS ou ses conseillers aient commis un acte répréhensible. Certains documents suggèrent toutefois que la banque a effectué des vérifications avant de transférer ses comptes depuis JPMorgan.

Arrêtée en 2020 et reconnue coupable en 2021 de complicité dans les agressions sexuelles commises par Jeffrey Epstein, notamment sur des mineures, Ghislaine Maxwell purge actuellement une peine de 20 ans de prison. Elle doit témoigner lundi devant une commission de la Chambre des représentants des Etats-Unis. La complice du milliardaire déchu a déjà annoncé qu'elle invoquerait son droit au silence. Cette audition, qui devrait se dérouler à huis clos en visioconférence depuis sa prison au Texas, intervient au cœur de la tempête qui secoue l'affaire Epstein, après la publication le 30 janvier de millions de documents du dossier qui embarrassent de nombreuses personnalités, aux Etats-unis et à travers le monde.