Une diplomate de renom démissionne
La Norvège à nouveau éclaboussée par l'affaire Epstein

L’ambassadrice norvégienne en Jordanie Mona Juul a démissionné après l’ouverture d’une enquête officielle. Cette diplomate reconnue était soupçonnée de liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, Américain décédé.
Publié: il y a 54 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
«C'est une décision correcte et nécéssaire», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Espen Barth Eide.
Photo: IMAGO/NTB
L'ambassadrice norvégienne en Jordanie Mona Juul, qui avait joué un rôle important pour tenter de résoudre le conflit israélo-palestinien, a démissionné, a annoncé dimanche le ministère norvégien des Affaires étrangères, après le lancement d'une enquête sur les liens supposés entre cette diplomate de renom et le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein.

«C'est une décision correcte et nécéssaire... Les contacts de Juul avec l'auteur de crimes sexuels condamné Epstein ont montré une grave erreur de jugement», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Espen Barth Eide, soulignant que cette décision avait été prise après des discussions avec le ministère des Affaires étrangères.

Mona Juul, qui a joué un rôle important dans les négociations israélo-palestiniennes secrètes qui ont débouché sur les accords d'Oslo au début des années 1990, fait partie des personnalités norvégiennes dont les noms apparaissent dans les nouveaux documents de l'affaire Epstein diffusés par la justice américaine. Elle a été provisoirement relevée lundi de ses fonctions, le temps d'enquêter sur ses liens supposés avec Epstein.

Selon les medias norvégiens, Epstein, qui s'est suicidé en prison en 2019, a légué une somme de 10 millions de dollars aux deux enfants de Mona Juul et de son mari, le diplomate Terje Rod-Larsen, qui avait lui aussi participé aux négociations des accords d'Oslo.

Selon Espen Barth Eide, le ministère continuera à avoir des discussions avec Mona Juul dans le cadre d'une enquête en cours devant déterminer l'étendue de leurs transactions. 

