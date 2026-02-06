La princesse héritière de Norvège, Mette-Marit, a exprimé ses profonds regrets vendredi pour son amitié avec Jeffrey Epstein, révélée dans des documents américains. Elle a présenté ses excuses pour les répercussions sur la famille royale.

La princesse héritière de Norvège Mette-Marit a dit vendredi «regretter profondément» son «amitié» avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein et la situation créée pour la famille royale, dans un communiqué du palais royal.

Le nom de Mette-Marit, qui s'est mariée avec le prince héritier Haakon en 2001, apparaît à de multiples reprises dans les millions de pages diffusées par le ministère américain de la Justice il y a une semaine, révélant une complicité insoupçonnée entre elle et le financier américain.

«Je tiens à exprimer mes profonds regrets pour mon amitié avec Jeffrey Epstein. Il est important pour moi de présenter mes excuses à tous ceux que j'ai déçus», a-t-elle affirmé, selon le communiqué du palais. «Je regrette également la situation dans laquelle j'ai placé la famille royale, en particulier le roi et la reine», a-t-elle ajouté.

Situation difficile

Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre l'avait appelée à s'expliquer sur le contenu de ces multiples courriels échangés avec le criminel sexuel américain, condamné en 2008 et qui s'est suicidé en prison en 2019. Parmi les échanges relevés par la presse norvégienne, en 2012, alors que Jeffrey Epstein dit être à Paris «en quête d'une épouse», elle lui répond que la capitale française est «bien pour l'adultère» mais que «les Scandinaves (font) de meilleures femmes».

Le palais royal explique que «la princesse souhaite parler de ce qui s'est passé et s'expliquer plus en détail». «Elle n'est pas en mesure de le faire pour le moment. La princesse héritière se trouve dans une situation très difficile», indique-t-il cependant.

Son fils jugé pour viols

La princesse de 52 ans avait déjà fait part de ses regrets dimanche pour ses contacts avec Epstein et l'absence de vérification des antécédents du criminel américain. La révélation de ces échanges est intervenue dans une période tourmentée pour Mette Marit. Son fils Marius Borg Høiby, né d'une brève relation antérieure à son mariage avec Haakon est jugé depuis mardi pour 38 chefs d'accusation, dont quatre viols et des violences contre d'ex-compagnes.

La princesse souffre en outre d'une forme rare de fibrose pulmonaire, une maladie incurable des poumons. Elle devra probablement subir une transplantation pulmonaire. Plusieurs autres personnalités norvégiennes se retrouvent sommées de s'expliquer sur leurs liens avec Epstein. L'ancien Premier ministre Thorbjørn Jagland, est visé par une enquête de la police pour des soupçons de «corruption aggravée».

La simple mention du nom d'une personne dans ce dossier ne suppose aucun acte répréhensible a priori de cette personne. Mais les documents rendus publics montrent l'existence de liens entre Epstein et certaines personnalités qui ont souvent minimisé de tels rapports.



