Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège, est jugé à Oslo pour 38 infractions, dont viols. Il a admis une vie marquée par les excès, évoquant un besoin de reconnaissance depuis son enfance.

AFP Agence France-Presse

Jugé pour viols, Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège, a admis une vie pleine d'excès due, selon lui, à «un besoin de reconnaissance extrêmement élevé», mercredi lors de son premier témoignage. En jean, la chemise débraillée sous un pull, Marius Borg Høiby a retiré du tabac à chiquer (snus) de sa bouche puis a fondu en larmes au moment d'entamer ses explications devant le tribunal d'Oslo.

Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère Mette-Marit avec le prince héritier Haakon en 2001, le jeune homme de 29 ans doit répondre de 38 chefs d'accusation, dont quatre viols et des violences contre d'ex-compagnes, passibles au total de 16 ans de prison. S'il reconnaît des faits relativement mineurs, il rejette les accusations les plus graves.

Le début de son témoignage a été consacré à une attaque contre les médias qui, a-t-il assuré, l'ont «harcelé» depuis l'âge de trois ans, quand il a fait son apparition dans la famille royale. «Je suis surtout connu comme le fils de ma mère, pas comme autre chose. J'ai donc eu un besoin de reconnaissance extrêmement élevé toute ma vie», a dit l'accusé. «Et ça s'est traduit par beaucoup de sexe, beaucoup de drogues et beaucoup d'alcool», a-t-il ajouté.

Les quatre viols dont il est accusé ont tous eu lieu après des rapports consentis, souvent après des soirées arrosées alors que les victimes n'étaient pas en état de se défendre, selon l'accusation. Ils ont émergé lors de l'examen par la police de photos et vidéos dans le cadre d'une enquête suite à un épisode de violence sur une jeune femme qui a valu une première arrestation le 4 août 2024.

L'accusé nie les faits

Avant son témoignage, une première victime supposée avait décrit les circonstances dans lesquelles elle avait, selon l'accusation, été violée par Marius Borg Høiby.

Les faits se seraient produits après un premier rapport sexuel, qu'elle dit avoir interrompu, alors qu'elle était apparemment inconsciente – sans doute droguée, selon elle – lors d'une after party dans un domaine royal en 2018. Disant ne pas se souvenir du déroulé exact des événements, l'accusé a assuré de son côté que les rapports sexuels cette nuit-là avec cette femme étaient consentis.