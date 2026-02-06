DE
FR

L'affaire touche la Suisse
La petite-copine d'Epstein a étudié à Glion dans une luxueuse école

Des documents récemment publiés révèlent des liens méconnus entre l’entourage de Jeffrey Epstein et la Suisse, notamment à Glion et sur les hauts de Montreux. Ils soulèvent une question sensible: le financier a-t-il financé les études de certaines personnes?
Publié: 13:40 heures
|
Dernière mise à jour: 14:06 heures
1/2
L'institut privé où la compagne d'Epstein a pris des cours.
Photo: Google Maps
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Quels liens Jeffrey Epstein et son entourage entretenaient-ils avec la Suisse? La publication récente de plusieurs millions de documents liés au financier américain éclaire un pan encore peu documenté de ses connexions helvétiques, notamment dans la région de Montreux.

Le nom de Glion apparaît à 246 reprises dans les dossiers, révèle «20 minutes». Un faisceau d’indices converge vers un séjour en Suisse de Karyna Shuliak, compagne d’Epstein jusqu’à sa mort, le 10 août 2019. Le 20 octobre 2018, elle adresse un formulaire d’inscription à l’Institut Villa Pierrefeu, pour un stage d’été débutant le 16 juin 2019. Motif invoqué: «La possibilité de tenir des salons à New York».

La formation, facturée plus de 30’000 francs pour six semaines, comprenait notamment des modules sur «l’art de la présentation de soi» et le leadership. Selon les documents, ce programme aurait été recommandé à Karyna Shuliak par Ariane de Rothschild, avec qui Jeffrey Epstein entretenait des échanges réguliers. L’Institut Villa Pierrefeu confirme que la jeune femme y a bien suivi un cours. Son directeur, Philippe Neri, précise toutefois que «l’intégralité des échanges relatifs à ce séjour ont eu lieu exclusivement et directement» entre l’institut et l’intéressée.

Deux écoles privées à Glion

Le 6 juillet 2019, Jeffrey Epstein est arrêté aux États-Unis. Le lendemain, dans un échange avec Darren Indyke, son avocat, Karyna Shuliak indique se trouver à Paris et «être prête à partir à New York à n’importe quel moment». Elle mentionne devoir «repasser par Montreux pour récupérer [ses] affaires», avant d’interrompre sa formation «pour des raisons évidentes». Des billets de train attestent ensuite d’un trajet Lausanne–Montreux, puis Montreux–Genève, très probablement en vue d’un vol vers les États-Unis, estime le quotidien. Epstein se suicidera en prison un mois plus tard.

A lire aussi
Epstein prévoyait-il de piéger Trump pour servir les intérêts de Poutine?
La thèse du «kompromat»
Epstein voulait-il tendre un piège à Trump pour le compte de Poutine?
Jack Lang incarne une France qui déraille
Commentaire
Par Richard Werly
Jack Lang incarne une France qui déraille

Au-delà de ce cas précis, d’autres documents soulèvent des interrogations plus larges. Des échanges de courriels entre 2017 et 2019 évoquent à plusieurs reprises «Glion», sans qu’il soit toujours possible de déterminer s’il s’agit de l’Institut Villa Pierrefeu ou de la Glion Institute of Higher Education, également située dans la commune. Cette dernière affirme n’avoir «jamais eu aucun contact avec Jeffrey Epstein» et rejette «toute interprétation en ce sens».

Qui a étudié et aux frais de qui?

Reste une zone grise: plusieurs courriels suggèrent que Jeffrey Epstein aurait financé les études de certaines personnes à Glion, sans apparaître officiellement comme payeur. D’autres messages font état de factures scolaires transmises pour paiement, ou remercient le financier pour «cette opportunité».

À ce stade, les identités des expéditeurs restent caviardées. L’analyse des dates et des formules employées indique toutefois qu’il ne s’agit pas de Karyna Shuliak, mais bien d’autres personnes. Une question demeure donc entière: Jeffrey Epstein a-t-il financé, en Suisse, la formation de certains proches ou connaissances? Les documents disponibles ne permettent pas encore d’y répondre formellement.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus