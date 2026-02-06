Des documents récemment publiés révèlent des liens méconnus entre l’entourage de Jeffrey Epstein et la Suisse, notamment à Glion et sur les hauts de Montreux. Ils soulèvent une question sensible: le financier a-t-il financé les études de certaines personnes?

La petite-copine d'Epstein a étudié à Glion dans une luxueuse école

La petite-copine d'Epstein a étudié à Glion dans une luxueuse école

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Quels liens Jeffrey Epstein et son entourage entretenaient-ils avec la Suisse? La publication récente de plusieurs millions de documents liés au financier américain éclaire un pan encore peu documenté de ses connexions helvétiques, notamment dans la région de Montreux.

Le nom de Glion apparaît à 246 reprises dans les dossiers, révèle «20 minutes». Un faisceau d’indices converge vers un séjour en Suisse de Karyna Shuliak, compagne d’Epstein jusqu’à sa mort, le 10 août 2019. Le 20 octobre 2018, elle adresse un formulaire d’inscription à l’Institut Villa Pierrefeu, pour un stage d’été débutant le 16 juin 2019. Motif invoqué: «La possibilité de tenir des salons à New York».

La formation, facturée plus de 30’000 francs pour six semaines, comprenait notamment des modules sur «l’art de la présentation de soi» et le leadership. Selon les documents, ce programme aurait été recommandé à Karyna Shuliak par Ariane de Rothschild, avec qui Jeffrey Epstein entretenait des échanges réguliers. L’Institut Villa Pierrefeu confirme que la jeune femme y a bien suivi un cours. Son directeur, Philippe Neri, précise toutefois que «l’intégralité des échanges relatifs à ce séjour ont eu lieu exclusivement et directement» entre l’institut et l’intéressée.

Deux écoles privées à Glion

Le 6 juillet 2019, Jeffrey Epstein est arrêté aux États-Unis. Le lendemain, dans un échange avec Darren Indyke, son avocat, Karyna Shuliak indique se trouver à Paris et «être prête à partir à New York à n’importe quel moment». Elle mentionne devoir «repasser par Montreux pour récupérer [ses] affaires», avant d’interrompre sa formation «pour des raisons évidentes». Des billets de train attestent ensuite d’un trajet Lausanne–Montreux, puis Montreux–Genève, très probablement en vue d’un vol vers les États-Unis, estime le quotidien. Epstein se suicidera en prison un mois plus tard.

Au-delà de ce cas précis, d’autres documents soulèvent des interrogations plus larges. Des échanges de courriels entre 2017 et 2019 évoquent à plusieurs reprises «Glion», sans qu’il soit toujours possible de déterminer s’il s’agit de l’Institut Villa Pierrefeu ou de la Glion Institute of Higher Education, également située dans la commune. Cette dernière affirme n’avoir «jamais eu aucun contact avec Jeffrey Epstein» et rejette «toute interprétation en ce sens».

Qui a étudié et aux frais de qui?

Reste une zone grise: plusieurs courriels suggèrent que Jeffrey Epstein aurait financé les études de certaines personnes à Glion, sans apparaître officiellement comme payeur. D’autres messages font état de factures scolaires transmises pour paiement, ou remercient le financier pour «cette opportunité».

À ce stade, les identités des expéditeurs restent caviardées. L’analyse des dates et des formules employées indique toutefois qu’il ne s’agit pas de Karyna Shuliak, mais bien d’autres personnes. Une question demeure donc entière: Jeffrey Epstein a-t-il financé, en Suisse, la formation de certains proches ou connaissances? Les documents disponibles ne permettent pas encore d’y répondre formellement.