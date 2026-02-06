Mis en cause pour son association avec le milliardaire et prédateur sexuel Jeffrey Epstein, Jack Lang n'a plus rien de l'icône culturelle des années 80. Il représente au contraire une France qui a déraillé estime notre journaliste Richard Werly.

Richard Werly Journaliste Blick

Oui, Jack Lang doit démissionner de la présidence de l'Institut du Monde Arabe (IMA), qu'il dirige à Paris depuis 2023. Et oui, sa manière de répéter, face caméra, qu'il est «blanc comme neige» au sujet de ses relations passées avec le financier et prédateur sexuel Jeffrey Epstein est inacceptable.

Ces deux vérités sont simples. Elles tombent sous le sens au vu de ce que les documents mis en ligne par le Département de la Justice des Etats-Unis nous apprennent sur les liens entre le multimillionnaire décédé en 2019 dans sa cellule new-yorkaise et la famille Lang. Epstein comptait sur lui pour le guider dans les allées du pouvoir en France. Il sponsorisait sa fille, Caroline Lang. Il n'était pas un mécène comme les autres. Epstein attendait, clairement, un retour politique sur investissement.

Mitterrandie conquérante

Cette évidence est niée par Jack Lang. Logique. Pour l'intéressé, pur produit de la Mitterrandie conquérante des années 80, la transparence n'est pas compatible avec l'action publique. C'est dans les coulisses du pouvoir que tout se joue. C'est avec l'argent que tout se fait. C'est avec les réseaux, y compris les plus sulfureux, que l'on existe et que l'on dure. Ne pas comprendre cette règle de base du « donnant-donnant » est, pour l'ancien ministre de la Culture, créateur de la très populaire Fête de la Musique, une aberration.

Epstein, prédateur sexuel pour la première fois en 2008, était pour Jack Lang un moyen. Un moyen, peut-être, d'enrichir sa famille. Un moyen de rester au top, en faisant profiter son ami américain de ses contacts au plus haut niveau en France et dans le monde arabe.

Un moyen aussi de s'assurer de solidarités occultes. Le pédocriminel Epstein, qui passait plusieurs mois par an dans son domicile parisien, avait besoin d'être réhabilité. Il savait qu'en Europe, son passé judiciaire américain l'encombrerait moins. Jack Lang était pour lui une couverture idéale. Quoi de plus respectable, pour quelqu'un dont le nom était associé jusque-là au capitalisme le plus prédateur et au sexe avec des mineures, que de devenir un mécène de l'art et de la culture «Made in France»?

Fonctionnement normal

C'est ce système que Jack Lang – dont la créativité est incontestable – feint aujourd'hui d'ignorer, sans doute convaincu que tout le monde fait comme lui et qu'il incarne un fonctionnement normal dans une France culturelle publique de plus en plus suspendue au bon vouloir des sponsors et de l'argent roi. Aux yeux de l'ancien ministre, Epstein n'était pas pire que beaucoup d'autres. Il pensait sans doute profiter de l'incrédulité de son partenaire américain. Habitué à être lui-même attaqué depuis des années sans preuves sur les réseaux sociaux pour des affaires sexuelles, Jack Lang voyait peut-être aussi, dans Epstein, un homme puissant injustement poursuivi.

Cet aveuglement est bien plus qu'une erreur de jugement. Il est le symptôme d'une certaine France qui a douloureusement déraillé.