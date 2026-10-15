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Selon le « Wall Street Journal »
UBS préparerait des scénarios pour quitter la Suisse en cas de nouvelles exigences en fonds propres

Selon plusieurs sources internes, UBS préparerait des plans d’urgence en cas de départ de la Suisse. D’après le «Wall Street Journal», qui a révélé l’information mercredi, la banque anticipe un possible durcissement des exigences en fonds propres que les autorités suisses envisagent de lui imposer.
Publié: il y a 59 minutes
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Le CEO d'UBS, Sergio Ermotti, s'oppose aux nouvelles exigences en fonds propres.
Photo: Bloomberg via Getty Images

En bref

  • Selon des sources internes, UBS examine des scénarios de départ
  • Une réaction aux exigences de fonds propres que les autorités veulent lui imposer
  • La banque envisage plusieurs scénarios
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Guido Felder

UBS étudierait des scénarios pour quitter la Suisse, en cas de durcissement des règles relatives aux fonds propres. Selon le «Wall Street Journal», les options envisagées comprennent l'acquisition d'un établissement financier américain et le transfert ultérieur de son siège social aux Etats-Unis, une fusion avec un concurrent européen ou une vente à une banque américaine. UBS n'a pas répondu à la demande de Blick, formulée en dehors des heures ouvrables.

Ces projets découlent du débat autour des règles plus strictes concernant les établissements «Too-big-to-fail» («trop gros pour faire faillite») en Suisse, à la suite du rachat de Crédit Suisse en 2023. UBS estime que les exigences prévues pourraient contraindre la banque à augmenter son capital d'environ 16 milliards de dollars américains.

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