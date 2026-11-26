Une fraude massive à la TVA impliquant 120 millions d’euros a été démantelée en Europe. L’EPPO a coordonné 300 perquisitions dans 12 pays et arrêté 21 suspects, dont en Allemagne et Belgique.

Banque clandestine et fraude à la TVA: un coup de filet record en Europe

Banque clandestine et fraude à la TVA: un coup de filet record en Europe

ATS Agence télégraphique suisse

Le parquet européen (EPPO) a mené récemment une série de perquisitions et d'arrestations, dans le cadre d'une enquête autour d'une bande criminelle soupçonnée d'offrir des services de blanchiment d'argent via un complexe système de fraude à la TVA et un système bancaire clandestin. Au moins 120 millions d'euros auraient été blanchis par ce biais, a-t-il indiqué jeudi par communiqué.

Plus de 3000 policiers, agents fiscaux et douaniers ont effectué plus de 300 perquisitions et saisies dans 12 pays. Les forces de l'ordre sont intervenues notamment en Belgique, en Allemagne, en Croatie, en Estonie, en France, en Italie, en Lituanie, en Moldavie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie.

21 suspects arrêtés

Des documents, des disques durs, d'importantes sommes d'argent liquide, des voitures de luxe, des montres et des bijoux ont été saisis. En outre, 21 suspects ont été arrêtés en Belgique, en Allemagne et en Estonie. Le nombre de suspects et les objets saisis en Belgique n'ont pas été précisés.

L'enquête a montré que l'organisation criminelle contrôlait au moins 22 sociétés écrans en Allemagne, qui émettaient des factures pour des services jamais prestés, facturant faussement la TVA sur ces transactions fictives. Ces factures étaient mises à la disposition d'autres entreprises et de particuliers, qui les auraient utilisées pour réclamer des déductions de TVA indues.

Les sociétés écrans omettaient par ailleurs de déclarer les revenus et la TVA perçus et ne payaient pas les impôts dus. Ces pratiques auraient entraîné des pertes fiscales estimées à au moins 18,9 millions d'euros en Allemagne. L'argent transféré sur les comptes des sociétés concernées aurait ensuite été retiré en espèces, en partie pour les bénéficiaires des factures fictives.