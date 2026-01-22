DE
FR

«Une semaine extrêmement intense»
Accord avec Trump, aide à l'Ukraine: Guy Parmelin a eu fort à faire à Davos

Les Etats-Unis sont prêts pour des négociations tarifaires avec la Suisse, dit Guy Parmelin. Le président de la Confédération a par ailleurs promis une aide énergétique.
Publié: il y a 6 minutes
1/2
Guy Parmelin et à Davos, le 21 janvier 2026.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les intérêts de la Suisse ont été assurés au Forum économique mondial (WEF) malgré la montée du protectionnisme, selon le président de la Confédération Guy Parmelin. Le Vaudois a évoqué jeudi un monde «qui a définitivement changé» à l'issue d'une semaine «extrêmement intense». «Ce que je retiens surtout, c'est que le monde a définitivement changé», a déclaré le ministre de l'économie jeudi devant la presse en marge du WEF.

«Ce qui n'était à l'époque pas possible l'est maintenant discrètement, a-t-il ajouté. Nous devons en permanence être attentifs et s'assurer que le protectionnisme ne se renforce pas». Le Vaudois estime toutefois que la Suisse a atteint cette semaine son objectif de diversité commerciale, évoquant ses nombreux entretiens avec différents dirigeants tenus durant le forum.

Les discussions avec les Américains étaient les plus attendues, la Suisse devant sceller d'ici fin mars le fragile accord en vigueur sur les droits de douane. Guy Parmelin s'est brièvement entretenu avec son homologue Donald Trump mercredi après que ce dernier ait tenu des propos provocateurs envers la Suisse lors de son discours observé par le monde entier.

Rencontre à Berne «dès que possible»

Guy Parmelin a annoncé un premier round de négociations à Berne «dès que possible», sans donner de date précise. La déclaration jointe fixée en novembre demeure la base des négociations et «aucune condition préalable» n'a été fixée, a-t-il assuré, sans exclure des changements en cours de route.

A lire sur le WEF
Zelensky dit avoir trouvé un accord avec Trump sur l'Ukraine
Garanties de sécurité
Zelensky dit avoir trouvé un accord avec Trump sur l'Ukraine
Avec sa nouvelle montre, Swatch se paie Trump et le WEF
Un seul exemplaire au monde
Avec sa nouvelle montre, Swatch se paie Trump et le WEF

Questionné sur le manque de réactivité reproché à la Suisse et au reste de l'Europe face à la politique américaine, le conseiller fédéral a blâmé la situation internationale. «Quand le multilatéralisme ne fonctionne plus ou que partiellement, nous devons constamment nous adapter», a-t-il dit.

La politique européenne a été à nombreuse reprises remise en question au cours du forum. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a plaidé pour une nouvelle Europe «indépendante», tandis que d'autres dirigeants ont adopté un discours plus offensif sur le Vieux continent.

Soutien à l'Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky compte parmi les voix critiques. Il a fustigé jeudi une Europe trop passive qui doit «se réveiller». Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est entretenu avec son homologue dans l'après-midi, une première pour le Vaudois. Les deux hommes ont surtout échangé sur la crise énergétique en Ukraine, où les maisons ne sont plus chauffées.

«Les Ukrainiens nous ont soumis une liste d'entreprises suisses actives dans le secteur énergétique qui produisent ou utilisent des appareils dont ils peuvent avoir besoin», a expliqué Guy Parmelin. «Nous ferons tout notre possible pour accélérer les livraisons de ces appareils», a-t-il encore déclaré sans donner plus de détails.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Articles les plus lus
    Articles les plus lus