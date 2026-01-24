DE
«Nous avons perdu 20'000 francs»
Ces restaurateurs grisons ont peu goûté à la venue de Trump et de son armada sécuritaire

Luzia Zellweger est en colère contre le président américain. A cause de lui, la route menant à son restaurant a dû être fermée et les clients n'ont pas pu honorer leur réservation. Un manque à gagner certain pour elle et sa famille.
Patrik Berger

Le président américain Donald Trump n'est pas passé inaperçu lors de sa visite au WEF à Davos! Au centre des congrès, le discours de l'homme le plus puissant du monde n'a laissé personne indifférent. Et partout dans la station grisonne, ce visiteur prestigieux a surtout attiré l'attention en raison de l'énorme dispositif de sécurité mis en place pour lui et son entourage. Luzia Zellweger, 20 ans, en sait quelque chose.

Avec ses parents, elle est à la tête du restaurant Teufi, dans la vallée de la Dischma. Sa famille gère cet établissement, connu bien au-delà de la région pour ses fondues à la viande et au fromage, depuis quatre générations. Mais mercredi soir, le restaurant pouvant accueillir 110 couverts est resté vide. «La police a fermé la route menant à Dischma sans prévenir», s'énerve la jeune restauratrice.

La raison était simple: Donald Trump dînait au club de golf de Davos. Celui-ci se trouve sur la seule route qui mène au Teufi. Cette dernière a donc été complètement bouclée. «Pendant deux heures, plus personne ne pouvait accéder au restaurant», peste Luzia Zellweger. Même les enfants et les calèches n'avaient pas l'autorisation de passer.

Des clients affamés

«Nous avions 30 réservations pour la fin de soirée, explique la Grisonne. Mais les clients se sont retrouvés bloqués en bas dans le village devant la barrière, en nous appelant sans cesse, désespérés, pour nous demander combien de temps la cuisine allait resté ouverte.»

Au bout d'un moment, il a fallu se rendre à l'évidence. Les personnes qui avaient réservé pour une bonne fondue au «Teufi» ont dû se résigner à trouver une alternative pour faire bombance. Une situation très ennuyeuse pour les clients affamés, certes. Mais surtout très énervante pour les restaurateurs. «Nous avons perdu 20'000 francs à cause de Donald Trump», calcule la jeune femme. Tout le deuxième service a dû être annulé. Une grande partie des recettes de la journée s'est ainsi envolée.

«Nous n'avons rien contre le WEF, c'est très important pour la Suisse et pour Davos, souligne Luiza Zellweger. Mais qu'un seul homme paralyse toute une vallée, c'est inadmissible!» Cette situation reste en travers de la gorge des Zellweger, qui devraient rester sur le carreau. «Nous ne sommes qu'une goutte d'eau dans l'océan, notre perte n'intéresse personne. Ou dois-je envoyer la facture de 20'000 francs à Washington?», demande-t-elle, avec une pointe d'ironie.

