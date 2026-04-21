Les entreprises suisses préparent leur combat contre Trump

166 milliards de dollars de droits de douane américains doivent être remboursés dans le monde entier, dont 1,5 milliard pour les entreprises suisses. Cependant, le versement via le nouveau portail «Cape» risque de mettre la patience des utilisateurs à rude épreuve.

Christian Kolbe

La situation se complique: 166 milliards de dollars de droits de douane américains perçus illégalement dans le monde entier sont en attente de paiement. Les demandes de remboursements ont commencé à affluer depuis lundi à 14h via le nouveau portail en ligne «Cape» de l'autorité douanière américaine (CBP). Cette plateforme permet aux entreprises de soumettre leurs demandes de remboursement de manière centralisée, au lieu de devoir justifier chaque importation individuellement – une procédure également applicable à de nombreuses entreprises suisses.

Mais la grande inconnue réside dans la rapidité avec laquelle ces fonds seront réellement versés. Depuis l'arrêt rendu par la Cour suprême en février, plus de 56'000 entreprises à travers le monde ont déposé des demandes d'indemnisation. Et ce nombre pourrait encore augmenter. D'après Reuters, depuis l'instauration des droits de douane réciproques en avril 2025, 330'000 entreprises d'importation américaines ont déclaré à elles seules 53 millions de dollars de marchandises importées auprès des douanes américaines.

Le remboursement pourrait prendre du temps

C'est aussi pour cette raison que Jean-Philippe Kohl, vice-directeur de l'association professionnelle Swissmem, déclare: «Je ne croirai aux remboursements que lorsque l'argent sera effectivement crédité sur les comptes des entreprises suisses. Le gouvernement américain dispose de plusieurs moyens pour retarder le versement.» Par exemple en n'augmentant pas, voire en réduisant, les effectifs de l’agence américaine compétente.

Une entrepreneuse suisse du secteur technologique résume le problème ainsi: «La perception des droits de douane a été très rapide, mais le remboursement prendra probablement beaucoup plus de temps.» Comme l'entreprise a été vendue entre-temps, elle ne peut plus s’exprimer publiquement sur ce litige douanier qui lui a compliqué la vie ces derniers mois.

L'intérêt pour la procédure de remboursement est vif, même parmi les membres de Swissmem. «Nous avons organisé un webinaire sur les remboursements la semaine dernière», déclare Jean-Philippe Kohl. «80 entreprises y ont participé.» Cet intérêt s'explique également par le fait qu'en plus de la possibilité de réclamer un remboursement via la plateforme, il existe une autre option: intenter une action en justice.

Une plainte a de bonnes chances d'aboutir

Mais gérer une telle action individuellement représenterait un travail énorme pour chaque entreprise. C'est pourquoi la branche suisse du célèbre cabinet d'avocats américain Quinn Emanuel regroupe les actions en justice des entreprises suisses. L'objectif: intenter une action collective avec le plus grand nombre d'entreprises possible, afin d'exercer une pression maximale sur le gouvernement américain. «Il y a de fortes chances que les entreprises suisses obtiennent gain de cause de cette manière», déclare Thomas Werlen, de Quinn Emanuel Suisse.

Rien qu'en Suisse, des centaines d'entreprises devraient avoir droit à un remboursement de droits de douane. En plus des constructeurs de machines particulièrement touchés, les producteurs de chocolat, les fabricants de skis et de vêtements exportent également vers les Etats-Unis. Selon la NZZ, le montant total des demandes de remboursement de droits de douane en Suisse est estimé à environ 1,5 milliard de francs suisses.

«Nous nous félicitons que les autorités américaines aient mis en place une telle procédure et comptons bien l'utiliser», déclare Matthias Goldbeck, porte-parole du chocolatier Läderach. Andreas Lenzhofer, fondateur du fabricant de pyjamas Dagsmejan, dont les produits sont très populaires aux Etats-Unis, confirme: «Bien entendu, nous mettrons tout en œuvre pour récupérer la marchandise, avec l'aide de notre agent en douane.»

Thermoplan espère obtenir des millions

Les entreprises restent discrètes sur leurs prétentions financières concrètes vis-à-vis du gouvernement américain. Seul Adrian Steiner, directeur du fabricant de machines à café Thermoplan et fournisseur exclusif de Starbucks, déclare: «Nous espérons obtenir le remboursement d’un montant de quelques millions de dollars.»

Mais l'exemple de Thermoplan illustre la complexité du processus, et ce, sans les obstacles que le gouvernement américain pourrait encore instaurer. «Starbucks fera valoir ses droits auprès de nos clients.» Cependant, il ne s'agit pas directement des droits de douane payés, mais plutôt du montant de la marge à laquelle Thermoplan a renoncé au profit de ses clients. En d'autres termes, il reste à faire encore de nombreux calculs!

Le prochain conflit avec les Etats-Unis est inévitable: la Suisse n’a pas encore négocié d’accord tarifaire avec les Etats-Unis. De ce fait, les entreprises suisses paient actuellement un droit de douane forfaitaire de 10% sur toutes les marchandises exportées vers les Etats-Unis. Toutefois, ces accords, fondés sur des bases juridiques plutôt fragiles, ne sont valables que six mois et expirent fin juillet. Selon le secteur, quelques points de pourcentage issus des accords précédents s'y ajoutent. Cela représente en moyenne environ 15%, soit précisément le niveau des tarifs visés par l'accord.