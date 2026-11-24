Le Tribunal fédéral annule une décision sur la pension d'une Fribourgeoise séparée après 33 ans de mariage. Les juges rappellent que l'entretien d'un enfant d'une liaison extraconjugale est une obligation subsidiaire.

ATS Agence télégraphique suisse

Une femme séparée ne doit pas systématiquement être amenée à contribuer à l'entretien d'un enfant né d'une liaison extraconjugale de son ex. Dans un arrêt de principe publié mardi, le Tribunal fédéral a rappelé que cette possibilité était subsidiaire. Une Fribourgeoise, qui avait quitté son mari après 33 ans de mariage, est allée jusqu'au Tribunal fédéral pour contester le calcul de la contribution d'entretien que devait lui verser son mari depuis leur séparation.

Dans un premier temps, la juge de première instance avait fixé en 2022 la contribution d'entretien due à l'épouse à environ 1800 francs par mois. Après plusieurs recours, le Tribunal cantonal avait revu à la baisse cette «pension». Le montant en question avait été fixé dès 2024 à 540 francs par mois.

Les juges cantonaux avaient calculé la contribution d'entretien due à l'épouse en tenant compte des contributions à verser pour les filles communes du couple. Il avait été également tenu compte de la contribution que devait verser le mari envers sa propre fille, née en 2005 d'une liaison extraconjugale. En résumé, les juges, en tenant compte des contributions dues aux trois enfants, ont revu à la baisse la contribution d'entretien à verser à l'épouse.

En principe, aussi pour l'enfant né hors mariage

Dans un arrêt de principe, les juges fédéraux commencent par rappeler leur jurisprudence, selon laquelle l'épouse peut être amenée dans certains cas de figure à contribuer à l'entretien d'un enfant non commun.

Dans des cas exceptionnels, la conjointe peut même être tenue de reprendre un emploi afin de subvenir à l'entretien de l'enfant non commun. Cette obligation incombe à l'épouse en vertu du devoir d'assistance entre époux qui prévaut pendant le mariage, et ce même en cas de séparation.

L'épouse en question relevait que dans son cas, on ne pouvait pas lui demander de contribuer à l'entretien de l'enfant non commun, car il était né «hors mariage» et non pas «avant le mariage». Les juges fédéraux lui rétorquent que le devoir d'assistance entre époux englobe également l'entretien des enfants non communs nés «hors mariage». Cette obligation ne vaut que pendant la durée du mariage – y compris si les conjoints sont séparés – et prend fin une fois le divorce prononcé.

Pas examiné la situation de la mère biologique

Toutefois, cela n'est possible qu'à titre subsidiaire. En d'autres mots, la femme sera amenée à assurer l'entretien de l'enfant non commun seulement si personne d'autre ne peut mettre la main au portemonnaie. En l'espèce, les juges cantonaux n'ont pas examiné cette question: ils n'ont ainsi pas déterminé la situation financière de la mère de l'enfant non commun (donc de la maîtresse du mari).

En outre, les juges cantonaux, lorsqu'ils fixent la contribution d'entretien de l'épouse séparée en tenant compte des contributions dues aux enfants, doivent être attentifs à la nature différente des obligations. Ainsi, celles dues aux enfants communs découlent de l'obligation d'entretien basée sur le droit de la famille tandis que celle due à l'enfant non commun découle du devoir d'assistance au conjoint.

Les juges de Mon Repos relèvent qu'en établissant leur calcul, les juges cantonaux n'ont pas distingué les contributions versées aux trois enfants. En résumé, les juges cantonaux ont d'office retranché la pension due à l'enfant non commun en procédant de la même manière que pour les enfants communs, ce qu'ils n'auraient pas dû faire selon le TF.

Le Tribunal fédéral annule dès lors la décision cantonale et renvoie l'affaire aux juges fribourgeois qui devront recalculer la contribution d'entretien due à l'épouse séparée en tenant compte des remarques du TF. Rappelons qu'un conjoint peut être amené à verser des contributions d'entretien dès la séparation du couple, dans le cadre des mesures de protection de l'union conjugale (MPUC).