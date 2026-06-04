En 2025, la Suisse a enregistré zéro décès dans les trains, téléphériques et bateaux, mais trois morts dans les trams et bus urbains, selon l’OFT. Les accidents graves restent préoccupants en ville.

La Suisse sur le podium de la sécurité des trains en Europe

La Suisse sur le podium de la sécurité des trains en Europe

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse affiche de bons résultats en matière de sécurité dans les transports publics, mais des problèmes persistent dans le trafic urbain. En 2025, trois personnes ont trouvé la mort dans des accidents de tramways et des bus, tandis qu'aucun passager n'a perdu la vie dans les trains, les bateaux et les téléphériques.

En matière de sécurité ferroviaire, la Suisse pourrait même décrocher une place sur le podium. En comparaison européenne, la Suisse occupe la troisième place derrière le Royaume-Uni et les Pays-Bas, a annoncé jeudi l'Office fédéral des transports (OFT). En ce qui concerne les passagers tués et gravement blessés, la Suisse est d'ailleurs le pays le plus sûr d'Europe.

Un constat qu'il faut toutefois nuancer, si l'on considère l'ensemble des transports publics car on constate des différences. Selon l'OFT, le nombre d'accidents graves et de blessés graves en 2025 se situait dans la fourchette haute des cinq dernières années. Le nombre de tués se situait dans la moyenne si l'on inclut le personnel, les autres usagers de la route et le transport de marchandises.

Différences selon le mode de transport

En 2025, les passagers ont voyagé en toute sécurité dans les transports ferroviaires, en téléphérique et par bateau. Dans ces secteurs, aucun décès n’a été à déplorer parmi les passagers. Le nombre de voyageurs grièvement blessés est resté inférieur à dix.

La situation était différente dans les transports publics urbains. Dans les transports comme le tramway où le bus, le nombre de passagers gravement blessés et décédés a augmenté ces dernières années. En 2025, trois décès ont été enregistrés.

Le non-respect des règles de circulation reste la cause d’accident la plus fréquente. Selon l’OFT, l’augmentation des accidents graves dans les transports urbains est souvent imputable à la faute d’autres usagers de la route. Pour contrer cette tendance, l’OFT a élaboré des mesures en collaboration avec le secteur comme des campagnes de prévention.