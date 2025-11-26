DE
Transport aérien
Swiss prédit la fin des billets à moins de 100 francs

Le directeur de Swiss, Jens Fehlinger, prévient que les billets d'avion à 100 francs ne seront plus réalistes à l'avenir. Il explique que le carburant durable, plus coûteux, impactera les prix, mais affirme que voler doit rester abordable.
Publié: 07:41 heures
Pour le directeur de Swiss, Jens Fehlinger, les prix des billets doivent rester abordables, même s'il faut s'attendre à une hausse (archives).
Photo: GAETAN BALLY
ATS Agence télégraphique suisse

Les billets d'avion à 100 francs ne seront plus réalistes à l'avenir, avertit mercredi dans la presse le directeur de Swiss Jens Fehlinger. Le carburant durable est plus cher que le carburant traditionnel et il faudra en consommer davantage, explique-t-il.

«La solution pour nous réside dans l'innovation et non dans des interdictions ou des obligations supplémentaires», déclare M. Fehlinger dans un entretien publié mercredi par les journaux alémaniques du groupe CH Media. «Nous voulons néanmoins tout mettre en œuvre pour proposer des prix aussi justes que possible. Voler doit rester abordable».

Une année difficile sur le plan financier

Le directeur de la compagnie aérienne qualifie l'exercice qui s'achève de difficile. Les résultats sont restés en deçà des attentes, ajoute-t-il, soulignant que la concurrence s'est intensifiée, en particulier en Europe, et que Swiss a dû faire face à une hausse des coûts.

Quant aux voyages vers les Etats-Unis, une baisse de la demande en classe économique a été observée durant l'été, mais un renversement de tendance se dessine, relève M. Fehlinger. «L'envie de voyager en direction des Etats-Unis augmente à nouveau». L'Amérique du Nord reste le marché le plus important pour la compagnie aérienne, en dehors du marché national, note-t-il.

