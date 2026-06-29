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Tragédie en Valais
Une personne meurt après avoir chuté dans le Rhône à bord d'une voiture

Une personne est décédée dimanche à Mörel-Filet (VS) après avoir chuté dans le Rhône à bord d'une voiture de tourisme, annonce la police cantonale valaisanne. Un autre passager a pu être secouru.
Publié: 11:03 heures
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Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
Une personne est décédée dimanche à Mörel-Filet (VS) après une chute en voiture dans le Rhône (Image d'illustration).
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Leo VonlanthenJournaliste Blick

Un tragique accident de voiture a coûté la vie à une personne, dimanche à Mörel-Filet (VS), annonce la police cantonale valaisanne dans un communiqué. Une voiture de tourisme roulant sur la route de la Furka a chuté dans le Rhône avec deux personnes à son bord. L'une d'entre elles a pu être extraite du véhicule puis secourue par les sauveteurs, tandis que l'autre est décédée après avoir été emportée par le courant.

Pour des raisons inconnues, la voiture a dévié de sa trajectoire à hauteur de la «Steinmatte», indique le communiqué. L'Organisation cantonale valaisanne de sauvetage (OCVS 144) a immédiatement alerté les secours. Les efforts d'un spécialiste du sauvetage et de sauveteurs aquatiques ont permis de localiser la victime en aval du fleuve, mais les manoeuvres de réanimation entreprises immédiatement n'ont pas permis d'éviter son décès, qui a été constaté sur place.

La victime pas encore identifiée

La victime décédée n'a pas encore été formellement identifiée, précise la police cantonale. L'autre passager a été héliporté à bord d'un apparail d'Air-Glaciers vers l'hôpital de l'Ile à Berne.

Les services de secours de l'OCVS 144 ont mobilisé un chef d’intervention, un spécialiste des secours, quatre sauveteurs aquatiques, deux ambulances, un urgentiste, ainsi qu'un équipage d'Air-Glaciers. La police cantonale valaisanne est également intervenue, avec l'appui de la police municipale de Brig et des corps de sapeurs-pompiers de Grengiols-Mörel, de Naters et de Brig. Le Ministère public du canton du Valais a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances exactes du drame.

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