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Pour éviter la chaleur
Vous pourrez transporter votre animal la nuit dès le 1er juillet

Dès le 1er juillet, les animaux vivants pourront être transportés la nuit et le dimanche en Suisse. Cette décision du Conseil fédéral vise à améliorer leur bien-être en évitant chaleur et embouteillages.
Publié: 12:27 heures
Dès le 1er juillet, les animaux vivants pourront être transportés la nuit et le dimanche en Suisse. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Les transports d'animaux vivants seront possibles le dimanche et la nuit en Suisse dès le 1er juillet. Le Conseil fédéral a fixé mercredi l'entrée en vigueur de cette modification qui a pour but de garantir le bien-être animal.

Actuellement, les animaux vivants, à l'exception des chevaux de sport et des animaux d'abattage, ne sont pas autorisés à être transportés la nuit et le dimanche. Or les transports nocturnes leur évitent les températures élevées et les embouteillages de la journée, relève le gouvernement dans un communiqué.

Les déplacements en camion sont déjà source de stress pour les animaux, a poursuivi le Conseil fédéral. Il a décidé d'agir après que des voix critiques se sont élevées en lien avec le bien-être animal.

La modification prévoit aussi des dérogations pour le transport dominical et nocturne pour les denrées périssables. Ces dérogations sont actuellement prévues uniquement pour les fleurs coupées et les denrées alimentaires dont la période de consommation est limitée à 30 jours au maximum.

Retour des courses sur circuit

Le gouvernement a également validé d'autres changements. La procédure d'autorisation pour les transports spéciaux sera simplifiée, afin de réduire la charge administrative des acteurs concernés. La mesure doit permettre dans le même temps une meilleure répartition des convois au cours de la journée.

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Par ailleurs, les courses automobiles sur circuit redeviennent autorisées. Sous conditions toutefois. Avant de délivrer les autorisations, les cantons devront veiller à ce que les événements respectent, entre autres, les normes de sécurité et de protection de l'environnement.

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