Le Gothard se transforme souvent en goulet d'étranglement: lundi, plusieurs automobilistes ont tenté d'éviter les bouchons avec une manœuvre dangereuse. Blick vous explique comment arriver à bon port en toute légalité et sans stress.

Janine Enderli

Le froid arrive, les vacances de Noël approchent et le Gothard redevient un goulet d'étranglement. Lundi, de nombreux automobilistes se sont précipités illégalement sur l'autoroute par la sortie de Wassen (UR) pour éviter les bouchons de plusieurs kilomètres. Une manœuvre dangereuse, strictement interdite et passible de lourdes amendes. Heureusement, il existe une alternative: vous pouvez contourner les bouchons, même en respectant le code de la route grâce à ces astuces.

1 Sortir tôt ou partir tard

Si vous ne prenez pas la route aux heures de pointe, vous avez bien sûr plus de chances d'arriver à bon port en esquivant les bouchons. En partant tôt le matin ou le soir après 20 heures, l'A2 vous ouvrira ses portes.

Toutefois, même en dehors des heures de pointe, vous pouvez avoir un peu de temps d'attente, la preuve avec les bouchons de ce lundi après-midi. Une forte affluence – même ponctuelle – peut vous faire patienter. En règle générale, la route du Gothard se libère du mardi au jeudi. Si vous souhaitez voyager sans stress vers le sud, évitez les heures de pointe et partez de préférence très tôt le matin ou tard le soir. Encore mieux: si vos jours de congé sont assez flexibles, l'idéal est de partir en milieu de semaine pour avoir un trajet nettement plus tranquille.

2 Des itinéraires alternatifs

Si la circulation est bloquée sur l'A2, il vaut mieux prendre un autre chemin, notamment l'A13 via le San Bernardino, surtout si on vous annonce une heure d'attente ou plus au Gothard. Si la météo est stable et que la route est ouverte, le col du Gothard est aussi une option envisageable, mais cet itinéraire dépend beaucoup de la saison: il est généralement fermé en hiver.

Selon votre point de départ, votre destination et le trafic, d'autres axes alpins sont aussi envisageables, par exemple la route du Simplon (chargement des voitures, payant) et la route du Grand-Saint-Bernard (tunnel payant).

3 Surveiller le trafic en direct

Sur son site web et sur son application, le TCS vous propose de suivre le trafic en temps réel grâce à des webcams situées juste devant le tunnel, du côté nord et sud. Avant de partir, vous pouvez ainsi estimer combien de temps vous risquez d'attendre dans les embouteillages.

Mais attention! Ces outils ne servent qu'à planifier votre itinéraire avant de partir, ne consultez pas votre téléphone pendant le trajet. De plus, de nombreux systèmes de navigation intégrés aux voitures ou Google Maps estiment aussi la durée des embouteillages.

En plus de ces conseils classiques, beaucoup de rumeurs et d'astuces secrètes circulent sur les façons d'esquiver les bouchons du Gothard. Voici ce qu'il faut retenir:

L'entrée de Göschenen ouverte?

S'il y a des embouteillages, l'entrée de Göschenen (UR) ouvre brièvement pour désengorger le trafic, mais sous certaines conditions. Si l'embouteillage dépasse trois kilomètres, que les entrées de Göschenen et de Wassen sont toutes deux fermées et que la route du col est aussi fermée, l'autoroute ouvre quatre fois par jour pendant 15 minutes: de 6h45 à 7h, de 8h15 à 8h30, de 17h15 à 17h30 et de 18h45 à 19h. Cette mesure permet aux locaux, aux travailleurs et aux vacanciers d'utiliser l'autoroute en direction du sud sans encombrer encore plus les bouchons habituels.

Néanmoins, la police cantonale d'Uri déconseille de compter sur ces créneaux: «C'est assez compliqué de respecter ces créneaux horaires de 15 minutes, car la route cantonale est elle-même difficile d'accès», explique le porte-parole Gustav Planzer. Si vous ratez ces créneaux, il vous faudra remonter jusqu'à Amsteg, soit environ 15 kilomètres, car les voies d'accès sont fermées.

Traverser les embouteillages?

Il y a dix ans, une astuce secrète avait fait la Une des journaux: en s'arrêtant brièvement à Göschenen ou Wassen et en consommant plus de 20 francs dans l'un des restaurants, vous pouviez, en présentant votre reçu, faire à nouveau la queue en toute légalité à l'entrée de l'autoroute à Göschenen. Mais cette astuce existe-t-elle encore aujourd'hui? Non, nous répond la police cantonale d'Uri sur demande. «Cette option n'existe plus depuis de nombreuses années.»