Le voitures se sont bloquées. lundi, devant le tunnel du Gothard en direction du sud. Deux chauffeurs de bus ont tenté de réduire leur attente dans une entrée fermée à Wassen. Dans la soirée, la situation s’est encore dégradée.

Ils veulent fuir les bouchons et sèment le chaos devant le tunnel du Gothard

Ils veulent fuir les bouchons et sèment le chaos devant le tunnel du Gothard

Janine Enderli

A la vue de cette scène, on comprend vite que quelque chose cloche. Lundi après-midi, la circulation était complètement paralysée sur l’A2 en direction du sud. Les voitures patientaient en file devant le tunnel du Gothard. Rien de très inhabituel, jusque-là. Deux chauffeurs de bus italiens ont toutefois refusé d’attendre. Pour contourner l’embouteillage, ils auraient quitté l’autoroute pour emprunter la route principale jusqu’à Wassen (UR), dans l’espoir de rejoindre l’A2 un peu plus loin.

Le problème est que l’entrée de l’autoroute à Wassen était fermée, poussant les chauffeurs à tenter une manœuvre totalement interdite. Un lecteur de Blick a filmé les deux autocars effectuant la sortie… en marche arrière, afin de s’insérer à nouveau sur l’autoroute et poursuivre leur route vers le tunnel du Gothard.

Les klaxons n’ont pas tardé à retentir. Selon ce témoin, les deux bus portaient des plaques étrangères. «Je pense qu’ils venaient d’Italie», assure-t-il. Dans la soirée, le riverain a envoyé une seconde vidéo montrant une situation qui dégénère encore davantage. Plusieurs voitures tentent à leur tour de rejoindre l’autoroute en reproduisant exactement la même manœuvre risquée.

«Je n'ai jamais vu ça»

«Je n’ai jamais vu une chose pareille», raconte le lecteur. Contactée, la police cantonale d’Uri confirme les faits. Les deux chauffeurs ont été dénoncés et devront s’acquitter d’une amende.

La situation était effectivement exceptionnelle par son ampleur. La police a reçu de nombreux appels lundi soir et a dépêché des patrouilles sur place. «Entre-temps, le trafic s’est calmé», explique l’officier de piquet Stefan Simmen. Le bouchon en direction du sud ne faisait plus que six kilomètres.

Pas le premier incident de ce type

Mais cet incident n'était pas une première. Fin avril 2024, plusieurs vidéos avaient déjà circulé en ligne montrant la même manœuvre dangereuse.

Les contrevenants risquent des amendes allant de 1000 à 2500 francs, selon la gravité des faits, avait alors précisé l’officier de piquet interrogé par Blick. Dans certains cas, le retrait du permis est également possible.