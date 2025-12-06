Une tragédie routière frappe l'Ain: quatre personnes ont perdu la vie vendredi soir dans un accident impliquant un seul véhicule à Collonges, près de la frontière suisse. La voiture a quitté la route avant de s'embraser, déclenchant une enquête.

Un terrible accident de la route à Collonges fait quatre victimes

AFP Agence France-Presse

Quatre personnes ont été tuées vendredi soir dans l'Ain dans un accident de la route impliquant un seul véhicule, ont indiqué samedi les gendarmes.

La voiture transportant les victimes a fait une sortie de route entre 22H00 et 23H00 sur la commune de Collonges, située dans la zone frontalière avec la Suisse, avant de prendre feu, ont-ils précisé à l'AFP.

Les victimes «sont en cours d'identification», ont ajouté les militaires. Une enquête a été ouverte, selon la même source.