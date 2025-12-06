AFP Agence France-Presse
Quatre personnes ont été tuées vendredi soir dans l'Ain dans un accident de la route impliquant un seul véhicule, ont indiqué samedi les gendarmes.
La voiture transportant les victimes a fait une sortie de route entre 22H00 et 23H00 sur la commune de Collonges, située dans la zone frontalière avec la Suisse, avant de prendre feu, ont-ils précisé à l'AFP.
Les victimes «sont en cours d'identification», ont ajouté les militaires. Une enquête a été ouverte, selon la même source.