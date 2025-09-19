Un éboulement secoue le col du Gothard

Des images prises par un lecteur montrent un éboulement du col du Gothard. La police cantonale uranaise confirme l'incident sans donner plus d'informations.

On ne sait pas s'il y a des dégâts

On ne sait pas s'il y a des blessés. Photo: Leserreporter

Johannes Hillig

Un bruit assourdissant a fait trembler le col du Gothard. Des éboulements ont eu lieu dans la vallée vendredi matin: une vidéo d'un lecteur-reporter montre des rochers dévaler la pente jusqu'à la route en contrebas. L'incident a eu lieu dans les gorges de Schöllenen, entre Göschenen et Andermatt (UR), non loin du pont du diable. A l'endroit où les pierres sont tombées, une piste cyclable et un chemin de randonnée serpentent au-dessus de la route, protégée par une galerie. Le train passe également sous ce flanc de montagne.

La police cantonale d'Uri confirme l'éboulement à la demande de Blick. Elle ne peut toutefois pas donner plus d'informations à ce sujet et renvoie à l'Office de la circulation routière. L'OFROU n'a pas encore répondu à la demande de Blick.