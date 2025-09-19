DE
FR
Les rochers tonnent dans les profondeurs
0:26
Eboulement au col du Gothard:Les rochers tonnent dans les profondeurs

On ne sait pas s'il y a des dégâts
Un éboulement secoue le col du Gothard

Des images prises par un lecteur montrent un éboulement du col du Gothard. La police cantonale uranaise confirme l'incident sans donner plus d'informations.
Publié: il y a 39 minutes
Partager
Écouter
On ne sait pas s'il y a des blessés.
Photo: Leserreporter
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
Johannes Hillig

Un bruit assourdissant a fait trembler le col du Gothard. Des éboulements ont eu lieu dans la vallée vendredi matin: une vidéo d'un lecteur-reporter montre des rochers dévaler la pente jusqu'à la route en contrebas. L'incident a eu lieu dans les gorges de Schöllenen, entre Göschenen et Andermatt (UR), non loin du pont du diable. A l'endroit où les pierres sont tombées, une piste cyclable et un chemin de randonnée serpentent au-dessus de la route, protégée par une galerie. Le train passe également sous ce flanc de montagne.

La police cantonale d'Uri confirme l'éboulement à la demande de Blick. Elle ne peut toutefois pas donner plus d'informations à ce sujet et renvoie à l'Office de la circulation routière. L'OFROU n'a pas encore répondu à la demande de Blick.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
6 médailles d'or pour la Suisse
Présenté par
6 médailles d'or pour la Suisse
Grand succès aux EuroSkills
6 médailles d'or pour la Suisse
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Gros plan sur le roi des cépages
Présenté par
Gros plan sur le roi des cépages
Le chasselas
Gros plan sur le roi des cépages
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus