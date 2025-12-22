Les Chemins de fer rhétiques réguleront l'accès aux trains sur la ligne de la Bernina du 26 décembre au 5 janvier. Un système de sas sera mis en place dans les gares de Saint-Moritz et Tirano pour gérer l'afflux de touristes pendant les fêtes.

Face à l'afflux de touristes, l'accès à ce célèbre train suisse sera régulé

Face à l'afflux de touristes, l'accès à ce célèbre train suisse sera régulé

ATS Agence télégraphique suisse

Face à l'afflux de touristes attendus sur la ligne de la Bernina pendant les fêtes de fin d'année, l'accès aux trains sera régulé par un système de sas dans les gares de St-Moritz (GR) et Tirano (I). La capacité des trains est en outre étoffée dans les deux sens.

La forte demande sur la ligne de la Bernina – inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO – entraîne, aux heures de pointe, des problèmes de capacité, soulignent lundi les Chemins de fer rhétiques (RhB). Le système de sas vise à éviter que trop de voyageurs ne s'entassent dans les trains et sur les quais.

L’accès aux trains sera donc régulé et, si nécessaire, limité dans les gares de Tirano et Saint-Moritz pendant les jours de forte affluence. Le nombre de voyageurs par kilomètre a explosé de 71% en l'espace de trois ans et les trains bondés suscitent régulièrement des plaintes.

Limitations diverses

C'est pourquoi, du 26 décembre 2025 au 5 janvier 2026, les accès aux deux gares concernées seront séparés pour les voyageurs avec et sans réservation dans le Bernina Express ou autres trains réservables. Le nombre de voyageurs sans réservation sera en outre limité en fonction des places disponibles et un couloir de sortie sera réservé pour les voyageurs qui arrivent.

Les RhB s’attendent régulièrement à une forte affluence pendant les fêtes. Par rapport à l’année précédente, 600 places supplémentaires par direction seront proposées, avec l’ajout d’un train régional quotidien dans chaque sens et d’un Bernina Express supplémentaire Tirano – Saint-Moritz – Tirano.