ATS Agence télégraphique suisse
Un ouvrier est décédé, écrasé sous un élément en béton, vendredi après-midi à Romanshorn (TG). La structure s'est renversée pour des raisons inconnues sur cet Italien de 54 ans, qui s'est retrouvé coincé dessous, indique samedi la police cantonale thurgovienne.
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