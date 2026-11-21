Un ouvrier italien de 54 ans est mort vendredi à Romanshorn (TG), écrasé sous un élément en béton. La structure s'est renversée pour des raisons encore inconnues, selon la police thurgovienne.

Accident mortel en Thurgovie, un ouvrier écrasé par un bloc de béton

Accident mortel en Thurgovie, un ouvrier écrasé par un bloc de béton

ATS Agence télégraphique suisse

Un ouvrier est décédé, écrasé sous un élément en béton, vendredi après-midi à Romanshorn (TG). La structure s'est renversée pour des raisons inconnues sur cet Italien de 54 ans, qui s'est retrouvé coincé dessous, indique samedi la police cantonale thurgovienne.