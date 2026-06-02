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L'auteur s'est dénoncé
Un homme a été mortellement poignardé à Surgen (TG)

Un homme de 65 ans a poignardé à mort une autre personne mardi après-midi à Sulgen, en Thurgovie. Il a lui-même alerté la police, qui l’a interpellé sans résistance. Une enquête pour homicide volontaire est en cours.
Publié: il y a 32 minutes
A leur arrivée sur les lieux, les policiers ont interpellé l'individu de 65 ans, qui serait responsable de l'attaque. (Image d'illustration)
Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

Un homme a été tué par arme blanche mardi après-midi à Sulgen, en Thurgovie. L'auteur présumé a lui-même appelé la police peu après 14h15 pour signaler qu'il avait poignardé un autre homme. A leur arrivée sur les lieux, les policiers ont interpellé l'individu de 65 ans sans qu'il n'oppose de résistance.

Le parquet a ouvert une enquête pour homicide volontaire, a fait savoir la police cantonale de Thurgovie dans la soirée. Selon la police, l'identité de la victime, décédée sur place, n'a pas pu être établie avec certitude dans un premier temps.

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