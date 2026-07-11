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Féminicide au Tessin
Suspecté du meurtre de son ex-femme, il est retrouvé mort dans une explosion

Une femme de 56 ans est décédée après avoir reçu une balle dans la tête dans un centre de réadaptation à Faido. Suspecté, son ex-mari a ensuite été retrouvé mort dans les décombres d’une maison détruite lors d'une explosion à Leontica.
Publié: il y a 21 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
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Une femme s'est fait tirer dessus d’ans un centre de réadaptation à Faido.
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Angela Rosser

La police tessinoise a annoncé vendredi le décès d’une femme grièvement blessée par balle la veille au soir. Selon le communiqué des forces de l'ordre, cette Suissesse de 56 ans a été retrouvée vers 20h dans l’enceinte d’un centre de réadaptation à Faido, avec une grave blessure à la tête. La victime, domiciliée dans la vallée de Blenio, était prise en charge dans cet établissement.

La police et les secours, appuyés par la Rega, l’ont transportée à l’hôpital, où elle est décédée. «Une enquête est en cours afin d’établir les causes, le déroulement des faits et les responsabilités liées à cet incident», précisent les autorités. Un homme de 59 ans, qui pourrait être l’ex-mari de la victime, serait le principal suspect. 

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Explosion dans un bâtiment

Vendredi soir, une explosion s’est produite à Leontica, dans la vallée de Blenio, a indiqué la police tessinoise dans un autre communiqué. Selon la RSI, les deux événements pourraient être liés. Le Ministère public et la police cantonale expliquent avoir reçu, vers 19h, un signalement faisant état de coups de feu dans un immeuble d’habitation à Leontica. Les policiers dépêchés sur place ont ensuite été pris dans une explosion à l’intérieur du bâtiment. Trois d’entre eux ont été légèrement blessés.

L’explosion a provoqué un incendie qui a entièrement détruit la maison. Selon «Tio», celle-ci appartiendrait à un proche de l’homme de 59 ans. Une enquête est en cours afin de déterminer le déroulement exact des faits. Par mesure de précaution, quatre personnes ont été évacuées des habitations voisines.

Des recherches ont également été menées dans les décombres durant la nuit. Des explosifs et des restes humains ont été découverts sur les lieux du drame. Samedi soir, le Ministère public et la police cantonale ont annoncé que les restes retrouvés avaient été identifiés. Il s’agit de ceux de l’homme de 59 ans recherché dans le cadre de l’enquête sur la mort de la femme tuée par balle à Faido.

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