La police tessinoise a annoncé vendredi le décès d’une femme grièvement blessée par balle la veille au soir. Selon le communiqué des forces de l'ordre, cette Suissesse de 56 ans a été retrouvée vers 20h dans l’enceinte d’un centre de réadaptation à Faido, avec une grave blessure à la tête. La victime, domiciliée dans la vallée de Blenio, était prise en charge dans cet établissement.
La police et les secours, appuyés par la Rega, l’ont transportée à l’hôpital, où elle est décédée. «Une enquête est en cours afin d’établir les causes, le déroulement des faits et les responsabilités liées à cet incident», précisent les autorités. Un homme de 59 ans, qui pourrait être l’ex-mari de la victime, serait le principal suspect.
Explosion dans un bâtiment
Vendredi soir, une explosion s’est produite à Leontica, dans la vallée de Blenio, a indiqué la police tessinoise dans un autre communiqué. Selon la RSI, les deux événements pourraient être liés. Le Ministère public et la police cantonale expliquent avoir reçu, vers 19h, un signalement faisant état de coups de feu dans un immeuble d’habitation à Leontica. Les policiers dépêchés sur place ont ensuite été pris dans une explosion à l’intérieur du bâtiment. Trois d’entre eux ont été légèrement blessés.
L’explosion a provoqué un incendie qui a entièrement détruit la maison. Selon «Tio», celle-ci appartiendrait à un proche de l’homme de 59 ans. Une enquête est en cours afin de déterminer le déroulement exact des faits. Par mesure de précaution, quatre personnes ont été évacuées des habitations voisines.
Des recherches ont également été menées dans les décombres durant la nuit. Des explosifs et des restes humains ont été découverts sur les lieux du drame. Samedi soir, le Ministère public et la police cantonale ont annoncé que les restes retrouvés avaient été identifiés. Il s’agit de ceux de l’homme de 59 ans recherché dans le cadre de l’enquête sur la mort de la femme tuée par balle à Faido.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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