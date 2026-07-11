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Un immeuble parti en fumée
Trois policiers blessés lors d'une explosion au Tessin

Trois policiers ont été blessés lors d'une explosion vendredi soir à Leontica (TI), après des coups de feu signalés. L'incendie a détruit un immeuble, où des explosifs et des restes humains ont été découverts.
Publié: il y a 27 minutes
La police a été informée de coups de feu dans l'immeuble peu après 19h00.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Trois policiers ont été légèrement blessés vendredi soir lors d'une explosion survenue dans un immeuble résidentiel à Leontica (TI), dans la vallée de Blenio. La police avait auparavant reçu un signalement faisant état de coups de feu dans l'immeuble.

La police a été informée des coups de feu peu après 19h00. Une explosion s'est produite dans le bâtiment, ont annoncé samedi le ministère public tessinois et la police cantonale. L'explosion a provoqué un incendie qui a entièrement détruit le bâtiment. Lors des recherches menées dans les décombres, la police a découvert des explosifs et des restes humains. L'identité de la personne retrouvée n'est pas connue pour l'heure.

Les médias tessinois évoquent un lien avec le décès d'une femme de 56 ans, retrouvée jeudi soir dans l'enceinte d'une clinique à Faido (TI), gravement blessée par balle à la tête. Elle a succombé à ses blessures à l'hôpital. La police tessinoise entend informer dans l'après-midi.

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