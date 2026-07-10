Une femme de 56 ans a été découverte blessée par balle jeudi à la tête à Faido (TI). Elle est décédée à l’hôpital. La police enquête sur l’implication d’un homme recherché.

Une femme perd la vie après une blessure par balle à la tête

Une femme perd la vie après une blessure par balle à la tête

ATS Agence télégraphique suisse

Une femme de 56 ans a été retrouvée jeudi soir dans l'enceinte d'une clinique de rééducation à Faido (TI), gravement blessée par balle à la tête. Elle a succombé à ses blessures à l'hôpital, comme l'ont annoncé vendredi le Ministère public et la police cantonale.

Peu après 20h00, la Suissesse, domiciliée dans la vallée de Blenio, a été retrouvée sur le site de la clinique de rééducation. Des agents de la police cantonale et la Rega ont transporté la femme à l'hôpital, où elle est décédée par la suite.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes, le déroulement et les responsabilités liées à cet incident, indique vendredi la police. Dans ce contexte, le rôle d’un homme, qui est toujours recherché, fait l’objet d’une enquête.