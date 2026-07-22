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Accident tragique au Tessin
Un Suisse de 67 ans meurt après une chute en montagne

Un homme de 67 ans a perdu la vie samedi dans une chute mortelle à 1800 mètres d'altitude dans le val Blenio (TI). Son corps a été retrouvé à Aquila après une opération de recherche.
Publié: il y a 24 minutes
Un Suisse de 67 ans est décédé samedi dans un accident de montagne dans le val Blenio, au Tessin.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse de 67 ans est décédé samedi dans un accident de montagne dans le val Blenio (TI). Son corps a été retrouvé dans l'après-midi, indique mercredi la police cantonale dans un communiqué.

La centrale d'alarme a reçu peu après 15h30 un signalement indiquant la disparition de l'homme, qui habitait dans le val Blenio. Une opération de recherche, impliquant la police cantonale et la Rega, a immédiatement été lancée, souligne un communiqué mercredi.

Le corps sans vie a été découvert vers 17h30 sur le territoire de la commune d'Aquila, à environ 1800 mètres d'altitude. Selon les premières constatations, la victime aurait fait une chute de plusieurs mètres pour une raison encore indéterminée.

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