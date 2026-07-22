Un homme de 67 ans a perdu la vie samedi dans une chute mortelle à 1800 mètres d'altitude dans le val Blenio (TI). Son corps a été retrouvé à Aquila après une opération de recherche.

Un Suisse de 67 ans meurt après une chute en montagne

Un Suisse de 67 ans meurt après une chute en montagne

ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse de 67 ans est décédé samedi dans un accident de montagne dans le val Blenio (TI). Son corps a été retrouvé dans l'après-midi, indique mercredi la police cantonale dans un communiqué.

La centrale d'alarme a reçu peu après 15h30 un signalement indiquant la disparition de l'homme, qui habitait dans le val Blenio. Une opération de recherche, impliquant la police cantonale et la Rega, a immédiatement été lancée, souligne un communiqué mercredi.

Le corps sans vie a été découvert vers 17h30 sur le territoire de la commune d'Aquila, à environ 1800 mètres d'altitude. Selon les premières constatations, la victime aurait fait une chute de plusieurs mètres pour une raison encore indéterminée.