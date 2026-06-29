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Son corps a été retrouvé
Un septuagénaire se noie dans le lac Majeur

Un Suisse de 75 ans, domicilié à Berne, s'est noyé lundi dans le lac Majeur. Son corps a été retrouvé à 15 mètres de profondeur, près de la plage de Porto Ronco (TI).
Publié: 17:16 heures
La disparition du septuagénaire a été signalée lundi à 14h.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Un homme âgé de 75 ans s'est noyé lundi au large de la plage de Porto Ronco (TI), dans le lac Majeur. La victime est un Suisse domicilié dans le canton de Berne, a annoncé la police tessinoise.

Sa disparition a été signalée vers 14h. La police a entrepris des recherches, qui ont permis de retrouver le corps inanimé du septuagénaire à une quinzaine de mètres de profondeur. Les tentatives de réanimation sont restées vaines.

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