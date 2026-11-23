Un ado de 14 ans est décédé au Tessin après avoir été victime d’un accident de la route samedi. Il n’a pas survécu à ses blessures.

Un cycliste de 14 ans perd la vie dans un accident au Tessin

Un cycliste de 14 ans perd la vie dans un accident au Tessin

ATS Agence télégraphique suisse

Un cycliste de 14 ans, grièvement blessé samedi lors d'un accident de la route à Biasca, est décédé lundi. Il avait été percuté par une voiture et projeté au sol deux jours plus tôt.

L'adolescent a d'abord heurté le pare-brise du véhicule, puis a été projeté dans les airs sur plusieurs mètres avant de retomber au sol, a indiqué lundi la police cantonale tessinoise. Après avoir reçu les premiers soins, le jeune garçon avait été transporté à l'hôpital, où il a succombé à ses blessures.