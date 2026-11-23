ATS Agence télégraphique suisse
Un cycliste de 14 ans, grièvement blessé samedi lors d'un accident de la route à Biasca, est décédé lundi. Il avait été percuté par une voiture et projeté au sol deux jours plus tôt.
L'adolescent a d'abord heurté le pare-brise du véhicule, puis a été projeté dans les airs sur plusieurs mètres avant de retomber au sol, a indiqué lundi la police cantonale tessinoise. Après avoir reçu les premiers soins, le jeune garçon avait été transporté à l'hôpital, où il a succombé à ses blessures.
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