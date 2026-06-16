Un incendie a éclaté mardi dans une maison de Montagnola, au Tessin, forçant l'évacuation de dix personnes. Une victime légèrement intoxiquée a été hospitalisée.

Un incendie ravage une maison au Tessin, 10 personnes évacuées

Un incendie ravage une maison au Tessin, 10 personnes évacuées

ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie s'est déclaré mardi après-midi à Montagnola, au Tessin. Dix personnes ont été évacuées par mesure de précaution de la maison touchée par le feu. Une personne a souffert d'une légère intoxication par la fumée et a été transportée à l'hôpital pour y subir des examens.

L'incendie s'est propagé dans les caves pour des raisons encore inconnues, comme l'a indiqué la police cantonale. Il a été maîtrisé par les pompiers de Lugano. Outre la police, les secouristes de la Croce Verde de Lugano étaient également présents sur place.