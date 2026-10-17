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Incident en montagne
Le téléphérique du Titlis en panne, 120 personnes évacuées par hélicoptère

En raison d’un problème technique, le téléphérique Titlis Connect était à l’arrêt samedi. Selon l’exploitant, environ 200 personnes doivent être évacuées, dont beaucoup par hélicoptère.
Publié: il y a 2 minutes
De nombreuses personnes, piégées au sommet, ont dû être évacuées par les airs.
Photo: Instagram (@brandbachcenter)
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Janine Enderli et Angela Rosser

Le téléphérique Titlis Connect, entre Stand (NW) et le sommet du Titlis (OW), a subi une panne samedi à cause d'un problème technique, indique un lecteur reporter à Blick. «L’ambiance est encore assez détendue, mais on espère que la météo va tenir jusqu'au bout», explique-t-il.

Le secteur supérieur touché

L'incident a engendré l'évacuation d'environ 120 personnes par hélicoptère. André Sidler, porte-parole des remontées mécaniques, a confirmé l'incident à Blick, précisant que les «80 dernières personnes ont pu être ramenées normalement en téléphérique».

La panne concernait le secteur supérieur, et des techniciens s'en sont immédiatement occupés. D’après André Sidler, aucun passager ne se trouvait dans le téléphérique concerné et personne n'a été mis en danger.

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