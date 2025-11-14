Trump a trouvé un remède miracle pour rendre aux Etats-Unis leur «grandeur»: les droits de douane. Avec l'argent de ces taxes d'importation, il remplit les caisses de l'Etat américain. Un rapport estime que cette somme s'élève à 1,5 milliard de dollars pour la Suisse.

La somme folle que Trump a encaissée grâce aux droits de douane suisses

1/6 Trump lors de son «Jour de libération». Photo: Brendan Smialowski

Nathalie Benn

Le chiffre est impressionnant: 1,5 milliard de dollars. C'est la somme rentrée dans les caisses de l'Etat américain grâce aux droits de douane que Donald Trump a imposés à la Suisse depuis avril dernier, comme le montrent les calculs de la «NZZ«. Rien que pour les mois d'août et de septembre, lorsque les 39% étaient en vigueur, les Etats-Unis ont encaissé plus de 300 millions de dollars, selon cette estimation.

Le journal alémanique s'appuie en partie sur les chiffres officiels des autorités douanières américaines. Mais il y a un hic: ceux-ci ne sont disponibles que jusqu'au mois de juillet inclus. En effet, il y a une absence des données depuis août à cause du shutdown qui a frappé le gouvernement américain. Les données d'août à octobre reposent donc sur des hypothèses, qui se calquent sur des statistiques d'exportation de l'Office fédéral de la sécurité douanière et des frontières.

Trump, le gros taxeur

Mais en réalité, le montant des droits de douane prélevés sur les produits suisses pourrait être encore plus élevé. La «NZZ» l'explique par le fait que les calculs reposent «sur des hypothèses conservatrices». Un coup d'œil sur les statistiques le montre: peu après le «Jour de libération» du 2 avril, les droits de douane punitifs de Trump contre la Suisse s'élevaient à «seulement» 10%. Et les recettes ont déjà grimpé en flèche. Pour le mois de juillet, elles ont atteint une valeur de 220 millions de dollars.

Avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les Etats-Unis prélevaient, certes, déjà des droits de douane sur les importations suisses. Mais dans une bien moindre mesure qu'aujourd'hui. Avant, le taux moyen des droits de douane sur les marchandises suisses oscillait entre 2 et 4%. En résumé: en 2024, sous l'ancien président Joe Biden, les Etats-Unis ont généré un peu plus de 360 millions de dollars de recettes douanières sur les marchandises suisses – soit un peu plus de quatre fois moins qu'au cours des sept derniers mois!

Les chefs d'entreprise impatients

Les taxes douanières américaines élevées pèsent sur l'économie locale, PME en tête. Mais le bout du tunnel semble proche. Le ministre de l'Economie, Guy Parmelin, s'est envolé ce mercredi pour Washington avec la secrétaire d'Etat à l'économie (SECO) Helene Budliger Artieda pour négocier avec le représentant américain du commerce, Jamieson Greer. «Nous avons presque tout pu régler», a ensuite annoncé Guy Parmelin, satisfait des discussions.

Cela signifie que l'accord douanier avec les Etats-Unis est à portée de main. Il est question d'une taxe de 15%. Une nette amélioration, selon les entrepreneurs locaux qui attendent le résultat des négociations avec impatience. «Des droits de douane de 15% seraient pour nous un grand soulagement», a récemment déclaré Adrian Steiner, 50 ans, CEO du fabricant de machines à café Thermoplan, à Blick.