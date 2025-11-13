Le ministre de l'Economie Guy Parmelin est aux Etats-Unis ce jeudi. Alors, deal ou pas? Blick présente les scénarios possibles et les passe en revue.

Guy Parmelin est aux Etats-Unis: que peut-il vraiment arracher à Trump?

1/5 Le ministre de l'Economie Guy Parmelin s'est rendu aux Etats-Unis. Photo: keystone-sda.ch

Tobias Bruggmann

Mercredi soir, à 21h19, un jet du Conseil fédéral a décollé de l'aéroport de Berne-Belp. Sa destination: Washington. Le ministre de l'Economie Guy Parmelin et sa secrétaire d'Etat Helene Budliger Artieda y rencontreront jeudi le représentant américain au commerce Jamieson Greer. L'objectif est de conclure un accord douanier. La Suisse est toujours en proie aux droits de douane de 39% imposés par Donald Trump.

Mais que peut vraiment envisager Guy Parmelin? Blick presente differents scenarios et les examine.

1 Les négociations se poursuivent

Le scénario le plus probable. Les négociations entre la Suisse et les Etats-Unis ont retrouvé un nouvel élan la semaine dernière: mardi dernier, le président américain Donald Trump a rencontré plusieurs chefs d'entreprise suisses.

Selon Berne, cette réunion a été déterminante pour relancer le dialogue. Vendredi, Guy Parmelin et Helene Budliger Artieda ont ensuite échangé par visioconférence avec Jamieson Greer.

Il est vraisemblable que la rencontre en personne constitue une nouvelle étape vers un accord douanier, mais probablement pas la dernière.

Notre avis: probabilité élevée

2 Un accord au WEF?

Le président américain Trump a annoncé qu'il se rendrait au WEF de Davos en janvier 2026. Il y rencontrera très probablement le ministre de l'Economie Parmelin, qui sera alors également président de la Confédération.

Cette rencontre pourrait apaiser un vieux malaise. Après la conversation téléphonique ratée avec l'actuelle présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, Trump n'aurait toujours pas digéré l'épisode. Selon des sources américaines, Karin Keller-Sutter aurait alors fait la leçon au président américain en lui donnant ce qui semblait être un cours accéléré d'économie politique d'une demi-heure. Lors de l'entretien avec des représentants économiques suisses la semaine dernière, Trump a continué à se plaindre d'elle, rapporte la «Weltwoche» dans son édition actuelle.

Pour les milieux économiques, cela signifie toutefois que les entreprises continueront à souffrir des droits de douane élevés jusqu'à cette échéance. La Suisse devrait donc tout faire pour parvenir plus tôt à un accord, ou au moins à une solution transitoire dans les semaines à venir.

Notre avis: possible

3 «Done Deal»

Il semble peu probable que le ministre de l'Economie Parmelin revienne à Berne de son actuel voyage aux Etats-Unis avec un accord signé par Trump. Certes, les signes positifs se multiplient, mais il y a des obstacles. Par exemple, un accord douanier doit être approuvé par le président américain en personne. Et celui-ci a souvent exigé des concessions de la part d'autres pays juste avant la conclusion.

De plus, il n'a été question jusqu'à présent que d'un entretien entre Guy Parmelin et Jamieson Greer. Une rencontre directe avec Trump n'est pas mentionnée dans le calendrier public de ce dernier. Celui-ci peut toutefois être modifié à court terme. Mais il serait exceptionnel que le chef d'Etat américain s'entretienne avec un simple ministre. La présidente de la Confédération est actuellement la ministre des Finances Keller-Sutter.

Une conclusion dans les négociations douanières jeudi est «plutôt improbable», a déclaré un porte-parole du département de l'économie de Guy Parmelin à l'agence de presse Keystone-SDA.

Notre avis: improbable

4 Rupture des négociations

Ces derniers mois l'ont montré: avec l'actuel président américain, rien n'est totalement prévisible. Mais à ce stade, aucun signal ne laisse penser à une rupture. Au contraire, plusieurs signes récents suggèrent que les discussions avancent. Un accord semble désormais à portée de main.

Notre avis: très improbable