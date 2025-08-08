Jeudi, le marteau douanier de Donald Trump s'est abattu sur la Suisse. Ce vendredi, dans un hôtel de luxe genevois, des politiciens de la Chambre des représentants américaine rencontrent des représentants du Conseil national suisse.

Des politiques américains et suisses se rencontrent en cachette à Genève

1/6 Les représentants de la délégation américaine descendent d'un bus à Genève. Photo: Helena Graf

Une rencontre secrète entre des conseillers nationaux et des représentants américains a lieu ce vendredi 8 août dans l'après-midi, à l'hôtel Intercontinental de Genève, en plein conflit douanier. Les Américains présents font partie des Amis de la Suisse au Congrès («Friends of Switzerland Caucus»), et les représentants suisses de l'Association parlementaire Suisse-Etats-Unis. C'est un moment délicat, car les nouveaux droits de douane punitifs de 39% viennent d'entrer en vigueur.

Cette semaine encore, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre de l'économie Guy Parmelin ont tenté d'éviter ce coup de massue douanier à Washington, en vain. Au vu du contexte tarifaire explosif, les conseillers nationaux restent discrets sur la rencontre. Damien Cottier (Parti libéral-radical/NE) participera à la rencontre en tant que président de l'Association parlementaire et déclare sobrement au sujet de la rencontre: «Je n'ai rien à dire».

Trois autres conseillers nationaux devraient aussi être présents: Simon Michel (PLR/SO), Laurent Wehrli (PLR/VD) et Fabian Molina (Parti socialiste/ZH). Du côté américain, 28 membres du Congrès seront présents, 20 républicains et huit démocrates. Parmi eux, le républicain Greg Murphy de Caroline du Nord. Il est le seul à avoir commenté la conférence jusqu'à présent. «Mon plus grand espoir pour aujourd'hui est que la situation commerciale avec la Suisse soit rapidement résolue, écrit-il sur X. La Suisse a toujours été un partenaire important dans les domaines de la médecine, de la politique étrangère et du chocolat. Finissons-en.»

Le Groupe d'amitié suisse au Congrès américain existe depuis 2003. Son objectif est de renforcer les relations entre les Etats-Unis et la Suisse. Idéalement, ses membres se réunissent une fois par an, selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur son site web.