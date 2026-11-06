Les coûts à charge de l’assurance obligatoire des soins ont reculé de 1,2% au troisième trimestre, selon l’OFSP. Mais cette baisse tient surtout à des retards de facturation liés au Tardoc, introduit le 1er janvier 2026.

Tardoc retarde les factures et fait artificiellement baisser les coûts de la santé

Tardoc retarde les factures et fait artificiellement baisser les coûts de la santé

ATS Agence télégraphique suisse

L'introduction du Tardoc, le nouveau système tarifaire pour les prestations médicales ambulatoires en début d'année, entraîne une baisse momentanée des coûts à la charge de l'assurance-maladie. C'est dû à des retards importants dans la facturation des traitements notamment en hôpital.

Au troisième trimestre et sur la base de l'ensemble des factures traitées par les assureurs, les coûts totaux de l’assurance obligatoire des soins ont baissé de 1,2% en rythme annuel, explique vendredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Cela représente 60 francs de moins par personne en moyenne, pour un coût par personne de 4846 francs. Mais, avertit l'OFSP, cette situation fausse l'évolution réelle des coûts, qui devrait s'avérer nettement plus élevée.

Cette baisse des coûts totaux de la santé est en effet liée à des retards dans la facturation des soins ambulatoires à la suite de l'introduction du système Tardoc, le 1er janvier 2026. Elle est encore nettement perceptible au troisième trimestre, notamment pour les traitements hospitaliers ambulatoires. L'OFSP ne se prononce pas sur la durée des problèmes de facturation.

L'Office se veut rassurant

Interrogé sur un éventuel impact sur les primes 2028, l'Office se veut rassurant. Les primes 2028 seront fixées à l'été 2027. «Dans ces estimations, il est habituel que les évolutions particulières comme un retard de facturation, soient pris en compte, même si un retard dans le décompte accroît généralement l'incertitude», indique Stéphanie Germanier, porte-parole à l'OFSP.

Selon le dernier monitoring de l'évolution des coûts de la santé, publié vendredi par l'OFSP, les dépenses de santé annuelles s’élèvent à 4846 francs par assuré. La plus grande part concerne les consultations médicales ambulatoires (1127 francs, +75 francs), la remise de médicaments par les pharmacies ou les médecins (909 francs, +1 francs), les traitements à l’hôpital avec séjour (899 francs, +6 francs) et les traitements ambulatoires à l’hôpital (799 francs, -176 francs).

Sollicitée, H+, la faîtière nationale des hôpitaux, n'a pas pu répondre dans l'immédiat aux questions de l'agence Keystone-ATS.