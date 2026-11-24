En Suisse, près de 22'000 mégots et 541 sachets de nicotine ont été ramassés sur 238 places de jeux en deux semaines. Selon l'ONG stop2drop, 97% des lieux analysés sont touchés par cette pollution alarmante.

En Suisse, 97% des places de jeux sont polluées par des mégots

En Suisse, 97% des places de jeux sont polluées par des mégots

ATS Agence télégraphique suisse

Des bénévoles ont ramassé 21'971 mégots en deux semaines en nettoyant 238 places de jeux dans toute la Suisse. Auteur de la campagne, l'ONG stop2drop a aussi retrouvé 541 sachets de nicotine et de snus sur les espaces dédiés aux enfants.

En moyenne, ces chiffres représentent 92 mégots par places de jeux, écrit mardi dans un communiqué stop2drop. Selon l'ONG, des mégots et des sachets de tabacs ont été retrouvés sur près de 97% des places de jeu analysées. Parmi les exemples marquants, une place de jeux sur quatre comptait plus de 100 mégots et sur l’une d’elles, les bénévoles en ont même ramassé 819.

«Le littering de cigarettes et le tabagisme sur les places de jeux en Suisse constituent un problème majeur», selon Felicitas Ettlin, responsable du projet Analyse des places de jeux. Les mégots de cigarettes contiennent plus de 7000 substances chimiques et peuvent être avalés par les jeunes enfants, rappelle l'ONG. Elle cite aussi le risque de pollution des sols et des cours d'eau ainsi que le rôle de modèle que jouent les adolescents et les adultes pour les plus jeunes.

Selon stop2drop, les enfants exposés au tabagisme des adultes sont trois fois plus susceptibles de commencer eux-mêmes à fumer plus tard.

Place de jeux sans tabacs

Cette analyse, menée par près de 400 bénévoles dans 132 communes et 24 cantons, a aussi montré que les places de jeux signalées comme étant sans tabac comptent en moyenne moins de mégots que celles qui ne disposent d’aucune signalisation de ce type. «Toutefois, pour que les espaces extérieurs sans tabac ni nicotine deviennent la norme, les interdictions et les panneaux ne suffisent pas: il faut aussi que la population comprenne et accepte ces règles», écrit stop2drop.

Pour mener à bien son combat, l'ONG mise sur son programme «Génération sans tabac» qui vise «à faire des espaces extérieurs sans tabac ni nicotine une évidence partout en Suisse». Stop2drop invitent d'ailleurs les communes à jouer un rôle central dans ce projet en «fixant des règles claires» pour la création de place de jeux sans tabac.

Lors d'une précédente action menée en avril sur tous les espaces en plein air, stop2drop avait ramassé un demi-million de mégots dans toute la Suisse en deux semaines. Au total, 21 cantons avaient participé à l'opération.

Seul le canton du Jura n'y avait pas pris part côté romand. Les ramasseurs du canton de Vaud s'étaient montrés les plus actifs de ce côté de la Sarine, avec 44'920 déchets collectés, devant Genève (28'022), Fribourg (14'200) Neuchâtel (5181) et le Valais (1100).