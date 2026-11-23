Elue en octobre 2023, Yvonne Feri a démissionné samedi de la présidence de Syna. L'ancienne conseillère nationale laisse la vice-présidence assurer l'intérim.

L'ex-conseillère nationale Yvonne Feri démissionne de la présidence de Syna

L'ex-conseillère nationale Yvonne Feri démissionne de la présidence de Syna

ATS Agence télégraphique suisse

Yvonne Feri a démissionné de sa fonction de présidente de Syna samedi avec effet immédiat, a indiqué le syndicat lundi. La vice-présidence assurera les fonctions de la présidence pendant la phase de transition.

L'Argovienne a été élue à la tête de Syna en octobre 2023. La socialiste a siégé au Conseil national entre 2011 et 2023.