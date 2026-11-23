ATS Agence télégraphique suisse
Yvonne Feri a démissionné de sa fonction de présidente de Syna samedi avec effet immédiat, a indiqué le syndicat lundi. La vice-présidence assurera les fonctions de la présidence pendant la phase de transition.
L'Argovienne a été élue à la tête de Syna en octobre 2023. La socialiste a siégé au Conseil national entre 2011 et 2023.
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