Les vols de Swiss entre Zurich et Dubaï ne reprendront qu'en mars 2027. Cette décision a été prise de concert avec Lufthansa pour des raisons opérationnelles.

Swiss ne reprendra pas ses liaisons vers Dubaï à la fin novembre

Swiss ne reprendra pas ses liaisons vers Dubaï à la fin novembre

ATS Agence télégraphique suisse

Swiss reporte la reprise prévue de ses vols vers Dubaï jusqu'à la fin de l'horaire d'hiver le 27 mars prochain. Cette décision a été prise en concertation avec Lufthansa pour des raisons opérationnelles.

A l'origine, les liaisons auraient dû reprendre le 25 novembre, a précisé Swiss mercredi. Les passagers concernés seront informés de l’annulation et transférés sur des vols alternatifs. La compagnie aérienne avait suspendu cette liaison en mars en raison de la situation tendue aux Proche et au Moyen-Orient.

Par ailleurs, Swiss indique qu’elle réintroduira son offre de vols élargie entre Zurich et la métropole indienne de Delhi à partir du 2 décembre et jusqu’à la fin de l’horaire d’hiver.