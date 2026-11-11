ATS Agence télégraphique suisse
Swiss reporte la reprise prévue de ses vols vers Dubaï jusqu'à la fin de l'horaire d'hiver le 27 mars prochain. Cette décision a été prise en concertation avec Lufthansa pour des raisons opérationnelles.
A l'origine, les liaisons auraient dû reprendre le 25 novembre, a précisé Swiss mercredi. Les passagers concernés seront informés de l’annulation et transférés sur des vols alternatifs. La compagnie aérienne avait suspendu cette liaison en mars en raison de la situation tendue aux Proche et au Moyen-Orient.
Par ailleurs, Swiss indique qu’elle réintroduira son offre de vols élargie entre Zurich et la métropole indienne de Delhi à partir du 2 décembre et jusqu’à la fin de l’horaire d’hiver.
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