La compagnie aérienne lettone Air Baltic est confrontée à des difficultés financières. Son PDG, Erno Hildén, a un besoin urgent de nouveaux capitaux. Malgré la crise, le dirigeant assure que les vols et les réservations se poursuivent normalement.

Bernadette Hogg

La compagnie aérienne lettone Air Baltic risque de s'enliser dans des difficultés financières. Selon son directeur général, Erno Hildén, la compagnie, qui assure certains vols européens pour Swiss, a besoin de «renforcer sa structure financière», a-t-il annoncé dans un message publié sur LinkedIn. En d’autres termes: la compagnie aérienne en crise a un besoin urgent de nouveaux fonds et d’une stratégie pour réduire sa dette.

Dans le même temps, le directeur d’Air Baltic s’efforce de rassurer ses clients: «Nos vols sont assurés comme prévu, les réservations et les services aux passagers se poursuivent tout à fait normalement», écrit-il sur LinkedIn. Par ailleurs, il annonce que la compagnie a convoqué ses créanciers pour une réunion lundi prochain. Erno Hildén ne donne pas plus de détails «en raison des dispositions du droit boursier ».

Air Baltic revêt une grande importance pour le groupe Lufthansa. Depuis de nombreuses années, les deux compagnies sont liées par un contrat dit de «wet lease». Ce type de contrat implique que la compagnie aérienne lettone met à disposition des avions, des équipages et des services de maintenance afin d’assurer des vols pour Lufthansa, notamment ceux de Swiss. En septembre 2025, le groupe aérien allemand a acquis 10% du capital d’Air Baltic et l'Etat letton détient les 90% restants.

Air Baltic est le partenaire le plus important de Swiss, juste après Helvetic. Par le passé, cette relation a déjà mis la compagnie suisse dans une situation délicate. Klaus Michael Kühne, actionnaire majoritaire de Lufthansa, s’était plaint en 2023 de «s'être fait avoir sur la marchandise». Le patron du prestataire logistique Kühne+Nagel estimait alors que le groupe Lufthansa tentait de concurrencer les compagnies low cost, mais qu’il diluait, par la même occasion, sa propre image de marque.

Le personnel de cabine grogne

Même si les propos du milliardaire ont beaucoup de poids au sein de Lufthansa, le contrat de wet lease s'applique toujours. Parallèlement, il semblerait que Swiss n'hésite pas à modifier l'itinéraire de vol lorsque Klaus Michael Kühne souhaite embarquer.

Le milliardaire n’est pas le seul à déplorer le contrat de wet lease entre Swiss et Air Baltic. Le syndicat du personnel de cabine voit lui aussi cette collaboration d’un très mauvais œil. «Il s’agit d’un cas classique de dumping salarial», avait-il déjà dénoncé en 2023.