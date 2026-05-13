ATS Agence télégraphique suisse
La Suisse compte un nouveau millionnaire. Un joueur a empoché 2,5 millions grâce au Joker au tirage du Swiss Loto mercredi. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 6, 11, 25, 31, 37 et 41.
Le numéro chance était le 2, le rePLAY le 11 et le Joker le 327879. Lors du prochain tirage samedi, 8,5 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?