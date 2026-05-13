Un veinard a décroché 2,5 millions mercredi grâce au Joker du Swiss Loto. Les numéros gagnants étaient 6, 11, 25, 31, 37 et 41. Samedi, 8,5 millions de francs seront en jeu.

Le tirage du Swiss Loto fait un nouveau millionnaire

Le tirage du Swiss Loto fait un nouveau millionnaire

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse compte un nouveau millionnaire. Un joueur a empoché 2,5 millions grâce au Joker au tirage du Swiss Loto mercredi. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 6, 11, 25, 31, 37 et 41.

Le numéro chance était le 2, le rePLAY le 11 et le Joker le 327879. Lors du prochain tirage samedi, 8,5 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.